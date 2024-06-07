https://sarabic.ae/20240607/نيران-صديقة-الجيش-الإسرائيلي-يفتح-تحقيقا-في-دهس-دبابة-لسيارات-جنود-احتياط-في-غلاف-غزة-1089606407.html

"نيران صديقة"... الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في دهس دبابة لسيارات جنود احتياط في غلاف غزة

"نيران صديقة"... الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في دهس دبابة لسيارات جنود احتياط في غلاف غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فتح تحقيق في دهس دبابة إسرائيلية لسيارات جنود احتياط في مستوطنات غلاف غزة. 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T10:56+0000

2024-06-07T10:56+0000

2024-06-07T10:56+0000

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وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي أمر بفتح تحقيق عسكري في دهس دبابة تابعة للجيش لمركبات أو سيارات جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي خلال وجودها في مستوطنات غلاف غزة بالقرب من منطقة كرم أبو سالم.ونقلت القناة عن أحد مستوطني المنطقة أنه من حسن الحظ أنه لم يكن بداخل السيارات أي شخص، حيث قطعت الدبابة السيارات إلى نصفين.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس الخميس، عن مقتل جندي خلال اشتباكات مع متسللين فلسطينيين عند معبر كرم أبو سالم جنوبي البلاد.ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، عن الجيش الإسرائيلي، إعلانه مقتل الرقيب زيد مزاريب (34 عاما) الذي سقط خلال الاشتباكات مع متسللين فلسطينيين حاولوا اختراق السياج الفاصل مع غلاف غزة من منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين حاولوا العبور من منطقة كرم أبو سالم في مدينة رفح إلى الداخل الإسرائيلي، فيما قتل 3 فلسطينيين بعد وقوع اشتباكات وإطلاق نار متبادل بين الطرفين.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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