https://sarabic.ae/20240608/إصابة-6-مدنيين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1089656226.html
إصابة 6 مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
إصابة 6 مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال اليوم الماضية، وأطلقت 119 مقذوفا من عيارات مختلفة. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T23:40+0000
2024-06-08T23:40+0000
2024-06-09T00:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 49 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 45 منها على محور دونيتسك و3 على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على محور فولنوفاخا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 119 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 6 مدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 23 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240608/ميدفيديف-يتعين-على-شولتس-الركوع-على-ركبتيه-وطلب-المغفرة-من-الأوكرانيين-لحكمه-عليهم-بالإبادة-1089656116.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
إصابة 6 مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك
23:40 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 00:23 GMT 09.06.2024)
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال اليوم الماضية، وأطلقت 119 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 49 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية
، 45 منها على محور دونيتسك و3 على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على محور فولنوفاخا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 119 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 6 مدنيين.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 23 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.