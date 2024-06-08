https://sarabic.ae/20240608/إصابة-6-مدنيين-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1089656226.html

إصابة 6 مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك

إصابة 6 مدنيين في قصف للقوات الأوكرانية على دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 49 مرة خلال اليوم الماضية، وأطلقت 119 مقذوفا من عيارات مختلفة. 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T23:40+0000

2024-06-08T23:40+0000

2024-06-09T00:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

القوات الأوكرانية

روسيا

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 49 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 45 منها على محور دونيتسك و3 على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على محور فولنوفاخا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 119 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 6 مدنيين.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 23 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

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