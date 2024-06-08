https://sarabic.ae/20240608/إيران-تدعو-دول-مجموعة-الثماني-الإسلامية-إلى-قطع-جميع-علاقاتها-مع-إسرائيل-1089645331.html

إيران تدعو دول مجموعة الثماني الإسلامية إلى قطع جميع علاقاتها مع إسرائيل

إيران تدعو دول مجموعة الثماني الإسلامية إلى قطع جميع علاقاتها مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

دعا القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم السبت، الدول الأعضاء في مجموعة الثماني الإسلامية، إلى قطع جميع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع... 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T15:26+0000

2024-06-08T15:26+0000

2024-06-08T15:26+0000

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وصرح باقري كني بذلك، خلال اجتماع استثنائي لوزراء خارجية منظمة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.وأدان الدبلوماسي الإيراني الفظائع الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ودعا البلدان الإسلامية إلى اتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك قطع جميع العلاقات مع نظام الاحتلال، لوضع حد للحرب على غزة.وبعد مرور أكثر من 8 أشهر من الهجمات الإسرائيلية على غزة، قال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين، علي باقري كني، إن "المجتمع الدولي لم يتخذ بعد إجراءات ملموسة لإنهاء "الجرائم غير المسبوقة" التي يرتكبها نظام الاحتلال".وأضاف أن "نظام الاحتلال يهدف من خلال استخدامه سياسة العقاب الجماعي إلى تحقيق الهدف الشرير والخطير، المتمثل في الانهيار الاجتماعي في غزة، من خلال جعلها غير صالحة للسكن، وهو ما يشكل حالة صارخة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية". ويشارك كبار الدبلوماسيين من إيران وباكستان وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش في قمة مجموعة الثماني المنعقدة في إسطنبول لبحث الأزمة الإنسانية في غزة، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من مصر ونيجيريا.

https://sarabic.ae/20240607/الخارجية-الإيرانية-وقف-الدعم-الغربي-لإسرائيل-هو-وحده-القادر-على-إنهاء-المأساة-الفلسطينية-1089629313.html

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