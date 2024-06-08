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إيران تدعو دول مجموعة الثماني الإسلامية إلى قطع جميع علاقاتها مع إسرائيل
إيران تدعو دول مجموعة الثماني الإسلامية إلى قطع جميع علاقاتها مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
دعا القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم السبت، الدول الأعضاء في مجموعة الثماني الإسلامية، إلى قطع جميع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T15:26+0000
2024-06-08T15:26+0000
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وصرح باقري كني بذلك، خلال اجتماع استثنائي لوزراء خارجية منظمة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.وأدان الدبلوماسي الإيراني الفظائع الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ودعا البلدان الإسلامية إلى اتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك قطع جميع العلاقات مع نظام الاحتلال، لوضع حد للحرب على غزة.وبعد مرور أكثر من 8 أشهر من الهجمات الإسرائيلية على غزة، قال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين، علي باقري كني، إن "المجتمع الدولي لم يتخذ بعد إجراءات ملموسة لإنهاء "الجرائم غير المسبوقة" التي يرتكبها نظام الاحتلال".وأضاف أن "نظام الاحتلال يهدف من خلال استخدامه سياسة العقاب الجماعي إلى تحقيق الهدف الشرير والخطير، المتمثل في الانهيار الاجتماعي في غزة، من خلال جعلها غير صالحة للسكن، وهو ما يشكل حالة صارخة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية". ويشارك كبار الدبلوماسيين من إيران وباكستان وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش في قمة مجموعة الثماني المنعقدة في إسطنبول لبحث الأزمة الإنسانية في غزة، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من مصر ونيجيريا.
https://sarabic.ae/20240607/الخارجية-الإيرانية-وقف-الدعم-الغربي-لإسرائيل-هو-وحده-القادر-على-إنهاء-المأساة-الفلسطينية-1089629313.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى

إيران تدعو دول مجموعة الثماني الإسلامية إلى قطع جميع علاقاتها مع إسرائيل

15:26 GMT 08.06.2024
© AFP 2023 / ALEX HALADAالقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني
© AFP 2023 / ALEX HALADA
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دعا القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم السبت، الدول الأعضاء في مجموعة الثماني الإسلامية، إلى قطع جميع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل لإجبارها على وقف العدوان على قطاع غزة.
وصرح باقري كني بذلك، خلال اجتماع استثنائي لوزراء خارجية منظمة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.
وأدان الدبلوماسي الإيراني الفظائع الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ودعا البلدان الإسلامية إلى اتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك قطع جميع العلاقات مع نظام الاحتلال، لوضع حد للحرب على غزة.

وأكد باقري كاني أن "إسرائيل لن "تقبل بالواقع" إلا عندما تواجه استخدام القوة، مستشهدا بعملية "الوعد الصادق" التي نفذتها إيران، وهي ضربة انتقامية واسعة النطاق في 13 أبريل/ نيسان الماضي، كدليل".

وبعد مرور أكثر من 8 أشهر من الهجمات الإسرائيلية على غزة، قال كبير الدبلوماسيين الإيرانيين، علي باقري كني، إن "المجتمع الدولي لم يتخذ بعد إجراءات ملموسة لإنهاء "الجرائم غير المسبوقة" التي يرتكبها نظام الاحتلال".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
الخارجية الإيرانية: وقف الدعم الغربي لإسرائيل هو وحده القادر على إنهاء المأساة الفلسطينية
أمس, 20:16 GMT
وأضاف أن "نظام الاحتلال يهدف من خلال استخدامه سياسة العقاب الجماعي إلى تحقيق الهدف الشرير والخطير، المتمثل في الانهيار الاجتماعي في غزة، من خلال جعلها غير صالحة للسكن، وهو ما يشكل حالة صارخة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية".
ويشارك كبار الدبلوماسيين من إيران وباكستان وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش في قمة مجموعة الثماني المنعقدة في إسطنبول لبحث الأزمة الإنسانية في غزة، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من مصر ونيجيريا.
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