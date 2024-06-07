https://sarabic.ae/20240607/الخارجية-الإيرانية-وقف-الدعم-الغربي-لإسرائيل-هو-وحده-القادر-على-إنهاء-المأساة-الفلسطينية-1089629313.html
الخارجية الإيرانية: وقف الدعم الغربي لإسرائيل هو وحده القادر على إنهاء المأساة الفلسطينية
الخارجية الإيرانية: وقف الدعم الغربي لإسرائيل هو وحده القادر على إنهاء المأساة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، الدعم الثابت الذي تقدمه أمريكا وأوروبا لإسرائيل، مؤكدا أن الوقف الكامل لهذا الدعم هو... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
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ونقل كنعاني عن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "تُظهر التقارير الواردة من غزة مرارا وتكرارا أن العنف والمعاناة لا يزالان الواقع الوحيد لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء، ويجب التحقيق في هذه الأخبار المروعة بشكل مستقل، بما يتماشى مع أمر محكمة العدل الدولية الأخير".وعلّق كنعاني على حديث بوريل قائلا: "إن جرائم نظام الفصل العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين والأطفال والنساء واضحة للجميع في العالم، وهي بالطبع مروعة وقاتلة".وأردف: "إنها ليست مجرد كلمات، ولكن تطبيق الوقف الكامل والعملي للدعم الأمريكي والأوروبي للنظام الإسرائيلي العنصري، هو وحده القادر على وضع حد للمأساة المؤلمة والعنف المتهور والوحشي ضد الشعب في فلسطين".وذكرت مصادر فلسطينية أن 15 شخصا على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي، الذي استهدف عدة مناطق وسط غزة، منذ فجر اليوم الجمعة.وأمس الخميس، قتل ما لا يقل عن 40 فلسطينيا، وأصيب العشرات عندما قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم النصيرات للاجئين، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 6000 نازح كانوا يحتمون داخل المبنى عندما تعرض للقصف دون سابق إنذار.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240520/خبير-سياسات-إيران-تجاه-فلسطين-والمقاومة-وإسرائيل-وأمريكا-لن-تتغير-برحيل-رئيسي-1089035192.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
الخارجية الإيرانية: وقف الدعم الغربي لإسرائيل هو وحده القادر على إنهاء المأساة الفلسطينية
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، الدعم الثابت الذي تقدمه أمريكا وأوروبا لإسرائيل، مؤكدا أن الوقف الكامل لهذا الدعم هو وحده الكفيل بوقف المأساة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقل كنعاني عن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "تُظهر التقارير الواردة من غزة مرارا وتكرارا أن العنف والمعاناة لا يزالان الواقع الوحيد لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء، ويجب التحقيق في هذه الأخبار المروعة بشكل مستقل، بما يتماشى مع أمر محكمة العدل الدولية الأخير".
وعلّق كنعاني على حديث بوريل قائلا: "إن جرائم نظام الفصل العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين والأطفال والنساء واضحة للجميع في العالم، وهي بالطبع مروعة وقاتلة".
وأردف: "إنها ليست مجرد كلمات، ولكن تطبيق الوقف الكامل والعملي للدعم الأمريكي والأوروبي للنظام الإسرائيلي العنصري، هو وحده القادر على وضع حد للمأساة المؤلمة والعنف المتهور والوحشي ضد الشعب في فلسطين".
وذكرت مصادر فلسطينية أن 15 شخصا على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي، الذي استهدف عدة مناطق وسط غزة، منذ فجر اليوم الجمعة.
وأمس الخميس، قتل ما لا يقل عن 40 فلسطينيا، وأصيب العشرات عندما قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم النصيرات للاجئين، وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 6000 نازح كانوا يحتمون داخل المبنى عندما تعرض للقصف دون سابق إنذار.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس
، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.