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https://sarabic.ae/20240608/إيران-تهدد-إسرائيل-باستخدام-قوتها-بشكل-فعال-في-حال-محاولة-الأخيرة-زعزعة-استقرارها-1089652360.html
إيران تهدد إسرائيل باستخدام قوتها "بشكل فعال" في حال محاولة الأخيرة زعزعة استقرارها
إيران تهدد إسرائيل باستخدام قوتها "بشكل فعال" في حال محاولة الأخيرة زعزعة استقرارها
سبوتنيك عربي
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، إن إيران، في حالة زعزعة الاستقرار في المنطقة، ستستخدم قوتها بشكل فعال لاحتواء إسرائيل. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T18:35+0000
2024-06-08T18:35+0000
إيران
إسرائيل
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العالم العربي
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وأضاف باقري لوكالة "سي إن إن" التركية، أن "اضطهاد الصهاينة واعتداءهم على السفارة الإيرانية في دمشق أجبر إيران على استخدام عناصرها الأمنية بفعالية وحكمة لحماية أمن واستقرار المنطقة. وأعتقد أن الصهاينة يعلمون جيداً أنه عندما يحاولون زعزعة استقرار الوضع في المنطقة ستستخدم إيران قوتها بفعالية وحكمة لاحتوائهم ووضعهم في مكانهم".وصرح باقري كني بذلك، خلال اجتماع استثنائي لوزراء خارجية منظمة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.وأدان الدبلوماسي الإيراني الفظائع الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ودعا البلدان الإسلامية إلى اتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك قطع جميع العلاقات مع نظام الاحتلال، لوضع حد للحرب على غزة.وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني. وردت طهران، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.وفي الـ19 من شهر أبريل/ نيسان الفائت، وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
https://sarabic.ae/20240608/إيران-تدعو-دول-مجموعة-الثماني-الإسلامية-إلى-قطع-جميع-علاقاتها-مع-إسرائيل-1089645331.html
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إيران, إسرائيل, العالم, العالم العربي
إيران, إسرائيل, العالم, العالم العربي

إيران تهدد إسرائيل باستخدام قوتها "بشكل فعال" في حال محاولة الأخيرة زعزعة استقرارها

18:35 GMT 08.06.2024
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Fotolia / Borna Mirahmadian
تابعنا عبر
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، إن إيران، في حالة زعزعة الاستقرار في المنطقة، ستستخدم قوتها بشكل فعال لاحتواء إسرائيل.
وأضاف باقري لوكالة "سي إن إن" التركية، أن "اضطهاد الصهاينة واعتداءهم على السفارة الإيرانية في دمشق أجبر إيران على استخدام عناصرها الأمنية بفعالية وحكمة لحماية أمن واستقرار المنطقة. وأعتقد أن الصهاينة يعلمون جيداً أنه عندما يحاولون زعزعة استقرار الوضع في المنطقة ستستخدم إيران قوتها بفعالية وحكمة لاحتوائهم ووضعهم في مكانهم".

ودعا القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم السبت، الدول الأعضاء في مجموعة الثماني الإسلامية، إلى قطع جميع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل لإجبارها على وقف العدوان على قطاع غزة.

وصرح باقري كني بذلك، خلال اجتماع استثنائي لوزراء خارجية منظمة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.
وأدان الدبلوماسي الإيراني الفظائع الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ودعا البلدان الإسلامية إلى اتخاذ تدابير عملية، بما في ذلك قطع جميع العلاقات مع نظام الاحتلال، لوضع حد للحرب على غزة.
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
إيران تدعو دول مجموعة الثماني الإسلامية إلى قطع جميع علاقاتها مع إسرائيل
15:26 GMT
وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وردت طهران، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
وفي الـ19 من شهر أبريل/ نيسان الفائت، وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
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