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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240608/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-25-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-7-مناطق--1089632647.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق روسية. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T05:56+0000
2024-06-08T05:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 25 مسيرة أوكرانية، منها طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة واعتراض اثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وخمس طائرات مسيرة واعتراض أربع طائرات فوق جمهورية القرم، واعتراض ست طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار"، فضلا عن ذلك أعلنت الدفاع الروسية تدمير زورقين أوكرانيين مسيرين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.حاكم بريانسك الروسية يعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240608/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لعملية-تدمير-دبابات-أبرامز-وبرادلي-على-محور-أفدييفكا-1089632016.html
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الدفاعات الجوية الروسية تدمر 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق

05:56 GMT 08.06.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوية أسقطت خلال الليلة الماضية 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق روسية.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 25 مسيرة أوكرانية، منها طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة واعتراض اثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا، وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وخمس طائرات مسيرة واعتراض أربع طائرات فوق جمهورية القرم، واعتراض ست طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار"، فضلا عن ذلك أعلنت الدفاع الروسية تدمير زورقين أوكرانيين مسيرين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم.
برادلي أمريكية الصنع مدمرة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
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الدفاع الروسية تنشر لقطات لعملية تدمير دبابات "أبرامز" و"برادلي" على محور أفدييفكا
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وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
حاكم بريانسك الروسية يعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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