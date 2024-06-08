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الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير 4 محتجزين أحياء من قطاع غزة
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240608/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-بلغت-أكثر-من-1600-عسكري-وعشرات-الطائرات-المسيرة-1089637808.html
الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر بأكثر من 1600 عسكري وعشرات الطائرات المسيرة على عدة محاور
الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر بأكثر من 1600 عسكري وعشرات الطائرات المسيرة على عدة محاور
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 1600 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T10:51+0000
2024-06-08T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية: "وحدات من تجمع قوات (الشمال) تواصل تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وتم صد ست هجمات في بلدتي غرانوف وكونستانتينوفكا الواقعتين في مقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية 180 عسكريا".وأضافت وزارة الدفاع الروسية بالقول إن "وحدات من مجموعة قوات (الغرب) احتلت مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 495 عسكريا"، منوهة بأن "وحدات مجموعة قوات (الجنوب) حسنت الوضع على طول خط المواجهة، وخسر العدو أكثر من 400 جندي".وأكدت الوزارة على أن "وحدات مجموعة قوات (الشرق) احتلت مواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 135 عسكريًا، كما هزمت فرق من مجموعة قوات دنيبر تشكيلات أوكرانية وفقد العدو ما يصل إلى 50 عسكريًا".الدفاع الروسية تنشر لقطات لعملية تدمير دبابات "أبرامز" و"برادلي" على محور أفدييفكاكما لفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "الدفاعات الجوية التابعة لها أسقطت مروحية واعترضت 4 صواريخ تكتيكية من طراز "أتاكمز" و7 قذائف صاروخية من طراز "هيمارس" و"ألدر" وصاروخ نيبتون المضاد للسفن و71 طائرة مسيّرة تابعة لكييف".
https://sarabic.ae/20240608/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-25-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-7-مناطق--1089632647.html
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الدفاع الروسية: قوات كييف تتكبد خسائر بأكثر من 1600 عسكري وعشرات الطائرات المسيرة على عدة محاور

10:51 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 10:54 GMT 08.06.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 1600 عسكري أوكراني في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية: "وحدات من تجمع قوات (الشمال) تواصل تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وتم صد ست هجمات في بلدتي غرانوف وكونستانتينوفكا الواقعتين في مقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية 180 عسكريا".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية بالقول إن "وحدات من مجموعة قوات (الغرب) احتلت مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 495 عسكريا"، منوهة بأن "وحدات مجموعة قوات (الجنوب) حسنت الوضع على طول خط المواجهة، وخسر العدو أكثر من 400 جندي".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "مجموعة قوات المركز صدت 5 هجمات أوكرانية مضادة وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 340 عسكريا".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 7 مناطق
05:56 GMT
وأكدت الوزارة على أن "وحدات مجموعة قوات (الشرق) احتلت مواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 135 عسكريًا، كما هزمت فرق من مجموعة قوات دنيبر تشكيلات أوكرانية وفقد العدو ما يصل إلى 50 عسكريًا".
الدفاع الروسية تنشر لقطات لعملية تدمير دبابات "أبرامز" و"برادلي" على محور أفدييفكا
كما لفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "الدفاعات الجوية التابعة لها أسقطت مروحية واعترضت 4 صواريخ تكتيكية من طراز "أتاكمز" و7 قذائف صاروخية من طراز "هيمارس" و"ألدر" وصاروخ نيبتون المضاد للسفن و71 طائرة مسيّرة تابعة لكييف".
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