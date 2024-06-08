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https://sarabic.ae/20240608/الرئيس-الأرجنتيني-يرفض-لقاء-سفراء-دول-إسلامية-بسبب-وجود-ممثل-لفلسطين-1089632174.html
الرئيس الأرجنتيني يرفض لقاء سفراء دول إسلامية بسبب وجود ممثل لفلسطين
الرئيس الأرجنتيني يرفض لقاء سفراء دول إسلامية بسبب وجود ممثل لفلسطين
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأرجنتيني، خافيير مايلي، رفضه في اللحظات الأخيرة لقاء سفراء الدول الإسلامية في البلاد، وذلك بعد إعلامه بوجود ممثل عن فلسطين بين الحضور لتنوب عنه... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T05:22+0000
2024-06-08T05:23+0000
العالم
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وقال نائب أمين عام "المركز الثقافي الإسلامي" في الأرجنتين، مارتن سعادة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأنه "في اللحظة الأخيرة من موعد وصول الرئيس إلى المركز أبلغنا أنه لن يحضر اللقاء بعد أن علم بوجود ممثل عن الفلسطينيين".وأضاف سعادة بالقول إنه "لقاء مخيب للآمال ونحن أمام هذا الاستخفاف الذي يضعنا في وضع أسوأ من ذي قبل". وأردف: "كانت هذه بمثابة فرصة للرئيس من أجل الاعتذار عن التهجمات على الإسلام وبالتالي التقرب من المجتمع الإسلامي".وأكد سعادة أن "مثل هذه التصريحات تخلق خطاب كراهية، والذي ينتقل بعد ذلك إلى الحياة العامة على شكل اعتداءات على النساء اللواتي يرتدين الملابس العربية، والفصل عن طوابير الانتظار في المطار لأولئك الذين يحملون اسما عربيا"، مضيفا أن العالم الإسلامي جزء من المجتمع الأرجنتيني، إذ يبلغ عمر المركز الثقافي ما يقرب من 100 عام.وبدورهم، أعرب المشاركون في هذه الفعالية لوزيرة الخارجية عن قلقهم بشأن الوضع الناشئ عن هذا القرار.يشار إلى أن المركز المذكور هو عبارة عن جمعية عامة تمثل مصالح جاليات المسلمين في الأرجنتين، وكان من المفترض أن يقام هناك الحدث بمشاركة الرئيس شخصيا، ليتقرر في اللحظات الأخيرة استضافته من قبل وزيرة الخارجية ديانا موندينو.
https://sarabic.ae/20240213/الخارجية-الفلسطينية-تحذر-الرئيس-الأرجنتيني-من-تبعات-وتداعيات-نقل-سفارة-بلاده-إلى-القدس-1086028252.html
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الرئيس الأرجنتيني يرفض لقاء سفراء دول إسلامية بسبب وجود ممثل لفلسطين

05:22 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 05:23 GMT 08.06.2024)
© AFP 2023 / LUIS ROBAYOخافيير ميلي مرشح الرئاسية الأرجنتينية
خافيير ميلي مرشح الرئاسية الأرجنتينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© AFP 2023 / LUIS ROBAYO
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأرجنتيني، خافيير مايلي، رفضه في اللحظات الأخيرة لقاء سفراء الدول الإسلامية في البلاد، وذلك بعد إعلامه بوجود ممثل عن فلسطين بين الحضور لتنوب عنه وزيرة الخارجية ديانا موندينو في اللقاء.
وقال نائب أمين عام "المركز الثقافي الإسلامي" في الأرجنتين، مارتن سعادة، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بأنه "في اللحظة الأخيرة من موعد وصول الرئيس إلى المركز أبلغنا أنه لن يحضر اللقاء بعد أن علم بوجود ممثل عن الفلسطينيين".
وأضاف سعادة بالقول إنه "لقاء مخيب للآمال ونحن أمام هذا الاستخفاف الذي يضعنا في وضع أسوأ من ذي قبل". وأردف: "كانت هذه بمثابة فرصة للرئيس من أجل الاعتذار عن التهجمات على الإسلام وبالتالي التقرب من المجتمع الإسلامي".
وزارة الخارجية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2024
الخارجية الفلسطينية تحذر الرئيس الأرجنتيني من تبعات وتداعيات نقل سفارة بلاده إلى القدس
13 فبراير, 11:04 GMT
وأكد سعادة أن "مثل هذه التصريحات تخلق خطاب كراهية، والذي ينتقل بعد ذلك إلى الحياة العامة على شكل اعتداءات على النساء اللواتي يرتدين الملابس العربية، والفصل عن طوابير الانتظار في المطار لأولئك الذين يحملون اسما عربيا"، مضيفا أن العالم الإسلامي جزء من المجتمع الأرجنتيني، إذ يبلغ عمر المركز الثقافي ما يقرب من 100 عام.
وبدورهم، أعرب المشاركون في هذه الفعالية لوزيرة الخارجية عن قلقهم بشأن الوضع الناشئ عن هذا القرار.
يشار إلى أن المركز المذكور هو عبارة عن جمعية عامة تمثل مصالح جاليات المسلمين في الأرجنتين، وكان من المفترض أن يقام هناك الحدث بمشاركة الرئيس شخصيا، ليتقرر في اللحظات الأخيرة استضافته من قبل وزيرة الخارجية ديانا موندينو.
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