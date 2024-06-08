https://sarabic.ae/20240608/بعد-استقالتهم--مسؤولون-أميركيون-يسعون-لمحاصرة-البيت-الأبيض-بسبب-غزة-1089643326.html
بعد استقالتهم.. مسؤولون أميركيون يسعون لمحاصرة البيت الأبيض بسبب غزة
بعد استقالتهم.. مسؤولون أميركيون يسعون لمحاصرة البيت الأبيض بسبب غزة
سبوتنيك عربي
قال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأميركي إن هناك استعداد للأحداث التي ستقام في مطلع الأسبوع في واشنطن العاصمة، والتي من المحتمل أن تتجمع فيها حشود كبيرة،... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T14:45+0000
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وذكرت وسائل إعلام أميركية أن هناك مجموعة من المسؤولين الأميركيين الذين استقالوا خلال الأشهر الماضية بدأت بالتعاون من أجل الضغط على الرئيس الأمريكي والحكومة لتغيير مسارها.ومن هؤلاء المسؤولين جوش بول، وهاريسون مان، وطارق حبش، وأنيل شيلين، وهالا هاريت، وليلي جرينبيرج كول، وأليكس سميث، وستايسي جيلبرت، والذين استقالوا من وزارة الخارجية قالوا إن إدارة بايدن تجاهلت وجهات نظرهم ومخاوفهم ولم تلتفت إليها.فيما أكدوا أن لديهم العديد من الزملاء الذين ما زالوا يعملون داخل الحكومة ويدعمون نفس موقفهم، مشيرين إلى أن هؤلاء الموظفون سواء قرروا لاحقا الاستقالة أو البقاء والمعارضة من الداخل، سيكون ذلك بمثابة زيادة الضغط على الإدارة لتغيير سياستها.كما رأوا أن الإدارة الأميركية لم تدرك الضرر الذي خلفته سياستها على مصداقية البلاد.إلى ذلك، أكدوا أن لديهم العديد من الزملاء الذين ما زالوا يعملون داخل الحكومة لكنهم يشاطرونهم هذا الموقف، وأوضحوا أن دعم هؤلاء سواء قرروا لاحقا الاستقالة أو البقاء والمعارضة من الداخل دفعهم إلى التكتل معاً من أجل زيادة الضغط على الإدارة لتغيير سياستها.وتشهد الولايات المتحدة الأميركية تظاهرات كبيرة خلال الشهور الماضية أدت إلى أحداث عنف كبيرة، خاصة في الجامعات؛ لرفض الأحداث في غزة، كما شهدت استقالات بين الموظفين للسبب نفسه.
https://sarabic.ae/20240608/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحرير-4-محتجزين-أحياء-من-قطاع-غزة-1089638021.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
بعد استقالتهم.. مسؤولون أميركيون يسعون لمحاصرة البيت الأبيض بسبب غزة
قال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأميركي إن هناك استعداد للأحداث التي ستقام في مطلع الأسبوع في واشنطن العاصمة، والتي من المحتمل أن تتجمع فيها حشود كبيرة، بالقرب من مجمع البيت الأبيض، لناشطين مؤيدين للفلسطينيين يطالبون بإنهاء الحرب في غزة والدعم الأميركي لإسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن هناك مجموعة من المسؤولين الأميركيين الذين استقالوا خلال الأشهر الماضية بدأت بالتعاون من أجل الضغط على الرئيس الأمريكي والحكومة لتغيير مسارها.
ومن هؤلاء المسؤولين جوش بول، وهاريسون مان، وطارق حبش، وأنيل شيلين، وهالا هاريت، وليلي جرينبيرج كول، وأليكس سميث، وستايسي جيلبرت، والذين استقالوا من وزارة الخارجية قالوا إن إدارة بايدن تجاهلت وجهات نظرهم ومخاوفهم ولم تلتفت إليها.
فيما أكدوا أن لديهم العديد من الزملاء الذين ما زالوا يعملون داخل الحكومة ويدعمون نفس موقفهم، مشيرين إلى أن هؤلاء الموظفون سواء قرروا لاحقا الاستقالة أو البقاء والمعارضة من الداخل، سيكون ذلك بمثابة زيادة الضغط على الإدارة لتغيير سياستها.
كما رأوا أن الإدارة الأميركية لم تدرك الضرر الذي خلفته سياستها على مصداقية البلاد.
إلى ذلك، أكدوا أن لديهم العديد من الزملاء الذين ما زالوا يعملون داخل الحكومة لكنهم يشاطرونهم هذا الموقف، وأوضحوا أن دعم هؤلاء سواء قرروا لاحقا الاستقالة أو البقاء والمعارضة من الداخل دفعهم إلى التكتل معاً من أجل زيادة الضغط على الإدارة لتغيير سياستها.
وتشهد الولايات المتحدة الأميركية تظاهرات كبيرة خلال الشهور الماضية أدت إلى أحداث عنف كبيرة، خاصة في الجامعات؛ لرفض الأحداث في غزة، كما شهدت استقالات بين الموظفين للسبب نفسه.