https://sarabic.ae/20240608/حاكم-بريانسك-الروسية-يعلن-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-المقاطعة-1089631871.html
حاكم بريانسك الروسية يعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة
حاكم بريانسك الروسية يعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي بلدة فيجونيتشسكي في المقاطعة الواقعة غربي روسيا، دون... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T04:09+0000
2024-06-08T04:09+0000
2024-06-08T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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موسكو- سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام"، إنه "تم إحباط محاولة نظام كييف لارتكاب هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".وأشار إلى أن "المسيرة تم تدميرها فوق أراضي بلدة فيجونيتشسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240608/حاكم-سيفاستوبول-تدمير-زورق-مسير-أوكراني-في-خليج-ستريليتسكايا-1089631129.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
حاكم بريانسك الروسية يعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة
04:09 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 05:01 GMT 08.06.2024)
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي بلدة فيجونيتشسكي في المقاطعة الواقعة غربي روسيا، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو- سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام"، إنه "تم إحباط محاولة نظام كييف
لارتكاب هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".
وأشار إلى أن "المسيرة تم تدميرها فوق أراضي بلدة فيجونيتشسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.