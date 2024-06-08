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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240608/حاكم-بريانسك-الروسية-يعلن-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-المقاطعة-1089631871.html
حاكم بريانسك الروسية يعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة
حاكم بريانسك الروسية يعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي بلدة فيجونيتشسكي في المقاطعة الواقعة غربي روسيا، دون... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T04:09+0000
2024-06-08T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة
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موسكو- سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام"، إنه "تم إحباط محاولة نظام كييف لارتكاب هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".وأشار إلى أن "المسيرة تم تدميرها فوق أراضي بلدة فيجونيتشسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240608/حاكم-سيفاستوبول-تدمير-زورق-مسير-أوكراني-في-خليج-ستريليتسكايا-1089631129.html
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روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة
روسيا, القوات الأوكرانية, طائرة مسيرة

حاكم بريانسك الروسية يعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة

04:09 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 05:01 GMT 08.06.2024)
© Sputnik . Александр Кондратюк / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Sputnik . Александр Кондратюк
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، صباح اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي بلدة فيجونيتشسكي في المقاطعة الواقعة غربي روسيا، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو- سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام"، إنه "تم إحباط محاولة نظام كييف لارتكاب هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".
وأشار إلى أن "المسيرة تم تدميرها فوق أراضي بلدة فيجونيتشسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار.
سفن أسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم سيفاستوبول: تدمير زورق مسير أوكراني في خليج ستريليتسكايا
01:30 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
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- سبوتنيك عربيتغطية ماشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 4 موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:01 GMT
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