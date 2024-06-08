https://sarabic.ae/20240608/حاكم-سيفاستوبول-تدمير-زورق-مسير-أوكراني-في-خليج-ستريليتسكايا-1089631129.html
حاكم سيفاستوبول: تدمير زورق مسير أوكراني في خليج ستريليتسكايا
حاكم سيفاستوبول: تدمير زورق مسير أوكراني في خليج ستريليتسكايا
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، فجر اليوم السبت، بتدمير زورق مسير أوكراني في خليج ستريليتسكايا، دون تسجيل أي أضرار في البنية التحتية... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T01:30+0000
2024-06-08T01:30+0000
2024-06-08T01:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيفاستوبول
زورق
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب رازفوزاييف عبر قناته على" تليغرام"، "الأصوات المدوية التي سمعت في منطقة خليج ستريليتسكايا.. تعود لأسطولنا أثناء تدميره زورق مسير".وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية المدنية.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240608/حاكم-مقاطعة-روستوف-الروسية-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-المقاطعة-1089631010.html
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سيفاستوبول, زورق, روسيا
حاكم سيفاستوبول: تدمير زورق مسير أوكراني في خليج ستريليتسكايا
أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوزاييف، فجر اليوم السبت، بتدمير زورق مسير أوكراني في خليج ستريليتسكايا، دون تسجيل أي أضرار في البنية التحتية المدنية.
موسكو - سبوتنيك. وكتب رازفوزاييف عبر قناته على" تليغرام"، "الأصوات المدوية التي سمعت في منطقة خليج ستريليتسكايا.. تعود لأسطولنا
أثناء تدميره زورق مسير".
وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي أضرار في البنية التحتية المدنية.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.