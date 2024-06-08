حاكم روستوف الروسية يعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يعزز العلاقات الاستراتيجية مع الدول العربية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:32 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240608/حاكم-مقاطعة-روستوف-الروسية-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-المقاطعة-1089631010.html
حاكم روستوف الروسية يعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة
حاكم روستوف الروسية يعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة نوفوشاختينسك بالمقاطعة، ليلة السبت، مؤكدا عدم وجود أي إصابات أو دمار على... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T01:00+0000
2024-06-08T01:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
رستوف
القوات الأوكرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_0:4:1406:795_1920x0_80_0_0_20a792035696312adbc49d750f54d2b4.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف، في قناته عبر موقع تليغرام، "في الساعة 00.30 (بتوقيت موسكو) في منطقة نوفوشاختينسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار، ولا توجد إصابات أو أضرار".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240607/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-23-مرة-خلال-اليوم-الماضي-وإصابة-مدني-1089630395.html
رستوف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/01/1072996128_41:0:1366:994_1920x0_80_0_0_e38916987b93c09b0cb690dd6464b8a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طائرة مسيرة, روسيا, رستوف, القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة, روسيا, رستوف, القوات الأوكرانية

حاكم روستوف الروسية يعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة

01:00 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 01:07 GMT 08.06.2024)
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة نوفوشاختينسك بالمقاطعة، ليلة السبت، مؤكدا عدم وجود أي إصابات أو دمار على الأرض.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف، في قناته عبر موقع تليغرام، "في الساعة 00.30 (بتوقيت موسكو) في منطقة نوفوشاختينسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار، ولا توجد إصابات أو أضرار".
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك 23 مرة خلال اليوم الماضي وإصابة مدني
أمس, 22:41 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية ماشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 4 موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала