https://sarabic.ae/20240608/حاكم-مقاطعة-روستوف-الروسية-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-المقاطعة-1089631010.html
حاكم روستوف الروسية يعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة
حاكم روستوف الروسية يعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة نوفوشاختينسك بالمقاطعة، ليلة السبت، مؤكدا عدم وجود أي إصابات أو دمار على... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T01:00+0000
2024-06-08T01:00+0000
2024-06-08T01:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة
روسيا
رستوف
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف، في قناته عبر موقع تليغرام، "في الساعة 00.30 (بتوقيت موسكو) في منطقة نوفوشاختينسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار، ولا توجد إصابات أو أضرار".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240607/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-23-مرة-خلال-اليوم-الماضي-وإصابة-مدني-1089630395.html
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طائرة مسيرة, روسيا, رستوف, القوات الأوكرانية
طائرة مسيرة, روسيا, رستوف, القوات الأوكرانية
حاكم روستوف الروسية يعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة
01:00 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 01:07 GMT 08.06.2024)
أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة نوفوشاختينسك بالمقاطعة، ليلة السبت، مؤكدا عدم وجود أي إصابات أو دمار على الأرض.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غولوبيف، في قناته عبر موقع تليغرام، "في الساعة 00.30 (بتوقيت موسكو) في منطقة نوفوشاختينسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار
، ولا توجد إصابات أو أضرار".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.