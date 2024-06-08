https://sarabic.ae/20240608/حزب-الله-يعلن-تنفيذ-هجوم-جوي-بمسيرة-انقضاضية-على-مواقع-المدفعية-الإسرائيلية-في-مزارع-شبعا-1089632378.html
"حزب الله" يعلن تنفيذ هجوم جوي بمسيرة "انقضاضية" على مواقع المدفعية الإسرائيلية في مزارع شبعا
"حزب الله" يعلن تنفيذ هجوم جوي بمسيرة "انقضاضية" على مواقع المدفعية الإسرائيلية في مزارع شبعا
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، "شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على مربض المدفعية الإسرائيلية المستحدث في منطقة سنئيم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة". 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T05:24+0000
2024-06-08T05:24+0000
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وقال الحزب، في بيان له، إن المسيّرة "استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابت هدفها بدقة"، مضيفا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240606/حزب-الله-صواريخنا-أجبرت-مقاتلات-إسرائيلية-على-مغادرة-لبنان-1089593083.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
"حزب الله" يعلن تنفيذ هجوم جوي بمسيرة "انقضاضية" على مواقع المدفعية الإسرائيلية في مزارع شبعا
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، "شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على مربض المدفعية الإسرائيلية المستحدث في منطقة سنئيم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".
وقال الحزب، في بيان له
، إن المسيّرة "استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابت هدفها بدقة"، مضيفا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".
وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".