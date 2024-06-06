https://sarabic.ae/20240606/حزب-الله-صواريخنا-أجبرت-مقاتلات-إسرائيلية-على-مغادرة-لبنان-1089593083.html

"حزب الله": صواريخنا أجبرت مقاتلات إسرائيلية على مغادرة لبنان

"حزب الله": صواريخنا أجبرت مقاتلات إسرائيلية على مغادرة لبنان

سبوتنيك عربي

تصدى "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، لمقاتلات إسرائيلية، معلنًا إجبارها على مغادرة أجواء لبنان، بعد تصدي دفاعاته الصاروخية لها. 06.06.2024, سبوتنيك عربي

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وقال "حزب الله"، في بيان عبر حسابه على "تلغرام"، إن مقاتليه "أطلقوا صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الحربية، التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الحزب شن 4 هجمات على مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده قرب الحدود الجنوبية للبنان.وأوضح "حزب الله" أن هذه الهجمات شملت "استهداف تجهيزات تجسسية في موقعي الراهب والمطلة (العسكريين) بأسلحة مناسبة‌، ومقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتموضعات للجنود في ‏محيطها بصواريخ "فلق 1"، وموقع الرمثا (العسكري) بالأسلحة الصاروخية".وقال في سلسلة بيانات عبر "تلغرام"، إن "هذه الهجمات أصابت أهدافها بشكل مباشر".يأتي ذلك فيما كثفت إسرائيل قصفها على قرى وبلدات في جنوب لبنان، اليوم الخميس، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "طائرة بدون طيار إسرائيلية استهدفت دراجة نارية ببلدة عيترون الحدودية، ما أسفر عن إصابات"، لم تذكر عددها.فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".

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