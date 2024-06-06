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https://sarabic.ae/20240606/بن-غفير-يطالب-بشن-حرب-شاملة-على-حزب-الله-اللبناني-1089573708.html
بن غفير يطالب بشن حرب شاملة على "حزب الله" اللبناني
بن غفير يطالب بشن حرب شاملة على "حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
طالب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشن حرب شاملة على "حزب الله" في الجنوب اللبناني. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T11:47+0000
2024-06-06T11:47+0000
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وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مقابلة مع بن غفير شدد من خلالها على وجوب دخول الجيش الإسرائيلي في حرب اسماها بـ"الشاملة" مع "حزب الله" والدخول إلى الجنوب اللبناني والقتال فيه.وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي رغبته في إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مضيفا أن "صفقة الإفراج عنهم غير شرعية وترفع الراية البيضاء وتوقف الحرب في غزة"، على حد قوله.ونشر بريك مقالا في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أكد من خلاله أن هناك رغبة من مستوطني الشمال الإسرائيلي في العودة إلى حالة الهدوء التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنهم لا يدركون أن مواجهة "حزب الله" ستكون مدمرة على إسرائيل.وحذر الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، من اتخاذ قرار سياسي بالهجوم على "حزب الله" اللبناني، باعتباره قرارا غير عقلاني وغير حكيم، مضيفًا أن كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، سيراهنون على مصير دولة إسرائيل في حال قيامهم بالهجوم على "حزب الله"، على حد قوله.ولم يكتف الجنرال بريك بذلك، بل أوضح أن جيش بلاده ليس مستعدا لمهاجمة "حزب الله"، بعدما فشل أمام حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحزب اللبناني أقوى بمئات المرات من الحركة الفلسطينية، وهجومه على الجنوب اللبناني سيحول المنطقة إلى حرب إقليمية.وشدد الجنرال الإسرائيلي المتقاعد على أن غالانت وهاليفي ليسا مستعدين للاعتراف بضعف الجيش وعجزه، مطالبًا إياهما بتقديم استقالتهما لأن إسرائيل بحاجة إلى عامين لإعادة بناء الجيش.ودعا إسحاق بريك إلى وقف جنون إقدام إسرائيل على مهاجمة حزب الله اللبناني لأنه سيكون قرارا كارثيا على بلاده، منوهًا إلى أنه من الأفضل قبول اقتراح الرئيس جو بايدن والخاص بوقف الحرب في قطاع غزة باعتباره سيجلب الهدوء إلى منطقة الشمال أيضا.يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أعلن فيها استعداد بلاده لعملية قوية للغاية على الحدود الشمالية، بحسب قوله.وقال نتنياهو، خلال زيارته مستوطنة كريات شمونة، على الحدود اللبنانية، إن "من يظن أننا سنجلس مخطئ، ومن يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأ كبيراً. نحن مستعدون لنشاط مكثف في الشمال. بطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الحكومة الإسرائيلية قررت استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان".
https://sarabic.ae/20240606/الجيش-الإسرائيلي-يقلص-عدد-قواته-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-1089571917.html
https://sarabic.ae/20240605/استخلاصا-لدروس-7-أكتوبر-الجيش-الإسرائيلي-يدشن-وحدة-خاصة-لحماية-غلاف-غزة-1089541723.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس

بن غفير يطالب بشن حرب شاملة على "حزب الله" اللبناني

11:47 GMT 06.06.2024
© AFP 2023 / ATEF SAFADIزيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
© AFP 2023 / ATEF SAFADI
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طالب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشن حرب شاملة على "حزب الله" في الجنوب اللبناني.
وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مقابلة مع بن غفير شدد من خلالها على وجوب دخول الجيش الإسرائيلي في حرب اسماها بـ"الشاملة" مع "حزب الله" والدخول إلى الجنوب اللبناني والقتال فيه.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
الجيش الإسرائيلي يقلص عدد قواته في رفح جنوبي قطاع غزة
10:55 GMT
وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي رغبته في إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مضيفا أن "صفقة الإفراج عنهم غير شرعية وترفع الراية البيضاء وتوقف الحرب في غزة"، على حد قوله.
وفي السياق نفسه، صرح الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، إسحاق بريك، اليوم الخميس، بأن أي مواجهة مع "حزب الله" اللبناني ستعود على إسرائيل بالدمار الرهيب.
ونشر بريك مقالا في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أكد من خلاله أن هناك رغبة من مستوطني الشمال الإسرائيلي في العودة إلى حالة الهدوء التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنهم لا يدركون أن مواجهة "حزب الله" ستكون مدمرة على إسرائيل.
وحذر الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، من اتخاذ قرار سياسي بالهجوم على "حزب الله" اللبناني، باعتباره قرارا غير عقلاني وغير حكيم، مضيفًا أن كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، سيراهنون على مصير دولة إسرائيل في حال قيامهم بالهجوم على "حزب الله"، على حد قوله.
ولم يكتف الجنرال بريك بذلك، بل أوضح أن جيش بلاده ليس مستعدا لمهاجمة "حزب الله"، بعدما فشل أمام حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحزب اللبناني أقوى بمئات المرات من الحركة الفلسطينية، وهجومه على الجنوب اللبناني سيحول المنطقة إلى حرب إقليمية.
وشدد الجنرال الإسرائيلي المتقاعد على أن غالانت وهاليفي ليسا مستعدين للاعتراف بضعف الجيش وعجزه، مطالبًا إياهما بتقديم استقالتهما لأن إسرائيل بحاجة إلى عامين لإعادة بناء الجيش.
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
استخلاصا لدروس 7 أكتوبر.. الجيش الإسرائيلي يدشن وحدة خاصة لحماية غلاف غزة
أمس, 15:24 GMT
ودعا إسحاق بريك إلى وقف جنون إقدام إسرائيل على مهاجمة حزب الله اللبناني لأنه سيكون قرارا كارثيا على بلاده، منوهًا إلى أنه من الأفضل قبول اقتراح الرئيس جو بايدن والخاص بوقف الحرب في قطاع غزة باعتباره سيجلب الهدوء إلى منطقة الشمال أيضا.
يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أعلن فيها استعداد بلاده لعملية قوية للغاية على الحدود الشمالية، بحسب قوله.
وقال نتنياهو، خلال زيارته مستوطنة كريات شمونة، على الحدود اللبنانية، إن "من يظن أننا سنجلس مخطئ، ومن يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأ كبيراً. نحن مستعدون لنشاط مكثف في الشمال. بطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الحكومة الإسرائيلية قررت استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان".
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