https://sarabic.ae/20240606/بن-غفير-يطالب-بشن-حرب-شاملة-على-حزب-الله-اللبناني-1089573708.html

بن غفير يطالب بشن حرب شاملة على "حزب الله" اللبناني

بن غفير يطالب بشن حرب شاملة على "حزب الله" اللبناني

سبوتنيك عربي

طالب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشن حرب شاملة على "حزب الله" في الجنوب اللبناني. 06.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-06T11:47+0000

2024-06-06T11:47+0000

2024-06-06T11:47+0000

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وأجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مقابلة مع بن غفير شدد من خلالها على وجوب دخول الجيش الإسرائيلي في حرب اسماها بـ"الشاملة" مع "حزب الله" والدخول إلى الجنوب اللبناني والقتال فيه.وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي رغبته في إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مضيفا أن "صفقة الإفراج عنهم غير شرعية وترفع الراية البيضاء وتوقف الحرب في غزة"، على حد قوله.ونشر بريك مقالا في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أكد من خلاله أن هناك رغبة من مستوطني الشمال الإسرائيلي في العودة إلى حالة الهدوء التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنهم لا يدركون أن مواجهة "حزب الله" ستكون مدمرة على إسرائيل.وحذر الجنرال إسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، من اتخاذ قرار سياسي بالهجوم على "حزب الله" اللبناني، باعتباره قرارا غير عقلاني وغير حكيم، مضيفًا أن كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، سيراهنون على مصير دولة إسرائيل في حال قيامهم بالهجوم على "حزب الله"، على حد قوله.ولم يكتف الجنرال بريك بذلك، بل أوضح أن جيش بلاده ليس مستعدا لمهاجمة "حزب الله"، بعدما فشل أمام حركة حماس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحزب اللبناني أقوى بمئات المرات من الحركة الفلسطينية، وهجومه على الجنوب اللبناني سيحول المنطقة إلى حرب إقليمية.وشدد الجنرال الإسرائيلي المتقاعد على أن غالانت وهاليفي ليسا مستعدين للاعتراف بضعف الجيش وعجزه، مطالبًا إياهما بتقديم استقالتهما لأن إسرائيل بحاجة إلى عامين لإعادة بناء الجيش.ودعا إسحاق بريك إلى وقف جنون إقدام إسرائيل على مهاجمة حزب الله اللبناني لأنه سيكون قرارا كارثيا على بلاده، منوهًا إلى أنه من الأفضل قبول اقتراح الرئيس جو بايدن والخاص بوقف الحرب في قطاع غزة باعتباره سيجلب الهدوء إلى منطقة الشمال أيضا.يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أعلن فيها استعداد بلاده لعملية قوية للغاية على الحدود الشمالية، بحسب قوله.وقال نتنياهو، خلال زيارته مستوطنة كريات شمونة، على الحدود اللبنانية، إن "من يظن أننا سنجلس مخطئ، ومن يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأ كبيراً. نحن مستعدون لنشاط مكثف في الشمال. بطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الحكومة الإسرائيلية قررت استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان".

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