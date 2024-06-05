https://sarabic.ae/20240605/إصابة-11-إسرائيليا-في-هجوم-جوي-استهدف-شمالي-إسرائيل-1089546628.html
إصابة 11 إسرائيليا في هجوم جوي استهدف شمالي إسرائيل
إصابة 11 إسرائيليا في هجوم جوي استهدف شمالي إسرائيل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "11 إسرائيليا أصيبوا، جراء هجوم جوي من لبنان، استهدف منطقة حرفيش شمالي إسرائيل". 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T16:41+0000
2024-06-05T16:41+0000
2024-06-05T16:41+0000
طوفان الأقصى
العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/18/1079342949_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f1d7f9bdf3a6baaa7f306c0b152efeba.jpg
القدس- سبوتنيك. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى "إصابة 11 إسرائيليا جراء سقوط طائرة مسيرة واحدة على الأقل أطلقت من لبنان تجاه منطقة حرفيش شمالي إسرائيل"، لافتة إلى إصابة 4 منهم بإصابات خطيرة.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إن "هجوما جويا من لبنان استهدف منطقة حرفيش شمالي إسرائيل، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار، والحادث قيد التحقيق".يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أعلن فيها استعداد بلاده لعملية قوية للغاية على الحدود الشمالية، بحسب قوله.وقال نتنياهو، خلال زيارته مستوطنة كريات شمونة، على الحدود اللبنانية، إن "من يظن أننا سنجلس مخطئ، ومن يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأ كبيراً. نحن مستعدون لنشاط مكثف في الشمال. بطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الحكومة الإسرائيلية قررت استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان".وكان وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد طالب في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بـ"احتلال أجزاء من لبنان، لإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية".وجدد سموتريتش، في حديث لإذاعة "كان" الإسرائيلية، انتقاداته لقيادة الجيش الإسرائيلي، قائلاً: "انتقاداتي للشمال كانت موجهة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الذين يترددون منذ أشهر في إطلاق عملية واسعة هناك"، متابعًا: "الجيش الإسرائيلي لا يريد خوض حرب في لبنان وهذا هو الواقع".وأكد وزير المال الإسرائيلي "ضرورة تفكيك لبنان وبنيته التحتية"، متهمًا قادة الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب قوله.وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قد قال أمس الثلاثاء، إن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن هجمات "حزب الله" اليومية على شمالي إسرائيل، وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة".
https://sarabic.ae/20240605/استخلاصا-لدروس-7-أكتوبر-الجيش-الإسرائيلي-يدشن-وحدة-خاصة-لحماية-غلاف-غزة-1089541723.html
https://sarabic.ae/20240605/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-مستعدون-لإعادة-تشغيل-معبر-رفح-بعد-انسحاب-إسرائيل-منه-1089536435.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/18/1079342949_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_33a26f11654dc178888ae81534f2fc1a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
إصابة 11 إسرائيليا في هجوم جوي استهدف شمالي إسرائيل
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "11 إسرائيليا أصيبوا، جراء هجوم جوي من لبنان، استهدف منطقة حرفيش شمالي إسرائيل".
القدس- سبوتنيك. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى "إصابة 11 إسرائيليا جراء سقوط طائرة مسيرة واحدة على الأقل أطلقت من لبنان تجاه منطقة حرفيش شمالي إسرائيل"، لافتة إلى إصابة 4 منهم بإصابات خطيرة.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إن "هجوما جويا من لبنان
استهدف منطقة حرفيش شمالي إسرائيل، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار، والحادث قيد التحقيق".
يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أعلن فيها استعداد بلاده لعملية قوية للغاية على الحدود الشمالية، بحسب قوله.
وقال نتنياهو، خلال زيارته مستوطنة كريات شمونة، على الحدود اللبنانية، إن "من يظن أننا سنجلس مخطئ، ومن يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأ كبيراً. نحن مستعدون لنشاط مكثف في الشمال. بطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الحكومة الإسرائيلية قررت استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان".
وكان وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد طالب في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بـ"احتلال أجزاء من لبنان،
لإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية".
وجدد سموتريتش، في حديث لإذاعة
"كان" الإسرائيلية، انتقاداته لقيادة الجيش الإسرائيلي، قائلاً: "انتقاداتي للشمال كانت موجهة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الذين يترددون منذ أشهر في إطلاق عملية واسعة هناك"، متابعًا: "الجيش الإسرائيلي لا يريد خوض حرب في لبنان وهذا هو الواقع".
وأكد وزير المال الإسرائيلي "ضرورة تفكيك لبنان وبنيته التحتية"، متهمًا قادة الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب قوله.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قد قال أمس الثلاثاء، إن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن هجمات "حزب الله"
اليومية على شمالي إسرائيل، وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة".