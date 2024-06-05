https://sarabic.ae/20240605/إصابة-11-إسرائيليا-في-هجوم-جوي-استهدف-شمالي-إسرائيل-1089546628.html

إصابة 11 إسرائيليا في هجوم جوي استهدف شمالي إسرائيل

إصابة 11 إسرائيليا في هجوم جوي استهدف شمالي إسرائيل

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "11 إسرائيليا أصيبوا، جراء هجوم جوي من لبنان، استهدف منطقة حرفيش شمالي إسرائيل". 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T16:41+0000

2024-06-05T16:41+0000

2024-06-05T16:41+0000

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القدس- سبوتنيك. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى "إصابة 11 إسرائيليا جراء سقوط طائرة مسيرة واحدة على الأقل أطلقت من لبنان تجاه منطقة حرفيش شمالي إسرائيل"، لافتة إلى إصابة 4 منهم بإصابات خطيرة.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إن "هجوما جويا من لبنان استهدف منطقة حرفيش شمالي إسرائيل، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار، والحادث قيد التحقيق".يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أعلن فيها استعداد بلاده لعملية قوية للغاية على الحدود الشمالية، بحسب قوله.وقال نتنياهو، خلال زيارته مستوطنة كريات شمونة، على الحدود اللبنانية، إن "من يظن أننا سنجلس مخطئ، ومن يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأ كبيراً. نحن مستعدون لنشاط مكثف في الشمال. بطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الحكومة الإسرائيلية قررت استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان".وكان وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد طالب في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بـ"احتلال أجزاء من لبنان، لإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية".وجدد سموتريتش، في حديث لإذاعة "كان" الإسرائيلية، انتقاداته لقيادة الجيش الإسرائيلي، قائلاً: "انتقاداتي للشمال كانت موجهة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الذين يترددون منذ أشهر في إطلاق عملية واسعة هناك"، متابعًا: "الجيش الإسرائيلي لا يريد خوض حرب في لبنان وهذا هو الواقع".وأكد وزير المال الإسرائيلي "ضرورة تفكيك لبنان وبنيته التحتية"، متهمًا قادة الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب قوله.وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قد قال أمس الثلاثاء، إن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن هجمات "حزب الله" اليومية على شمالي إسرائيل، وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة".

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