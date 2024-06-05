رئيس الوزراء الفلسطيني: مستعدون لإعادة تشغيل معبر رفح بعد انسحاب إسرائيل منه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: منع سكوت ريتر من السفر إلى روسيا هو انتهاك لحرية التنقل التي تضمنها المعاهدات الدولية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
عشرات الكتل السودانية تضع خارطة طريق في القاهرة من أجل وقف الحرب وبدء مسار سياسي
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240605/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-مستعدون-لإعادة-تشغيل-معبر-رفح-بعد-انسحاب-إسرائيل-منه-1089536435.html
رئيس الوزراء الفلسطيني: مستعدون لإعادة تشغيل معبر رفح بعد انسحاب إسرائيل منه
رئيس الوزراء الفلسطيني: مستعدون لإعادة تشغيل معبر رفح بعد انسحاب إسرائيل منه
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن تنسيق جهود جميع الأطراف العاملة في مجال الإغاثة في قطاع غزة، يعزز خطط الحكومة الإغاثية في القطاع. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T13:01+0000
2024-06-05T13:01+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/07/1088622631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a8ac1235d4066098ce08ca99d9554970.jpg
جاء ذلك خلال استقباله سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وقال مصطفى إن "الحكومة الفلسطينية مستعدة لإعادة تشغيل معبر رفح، وفقا لاتفاق 2005، لكن بشرط انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه".وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني في القطاع، وخاصة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات".ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله في وقت سابق، إن "مصر أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية، على الجانب الفلسطيني منه"، مشيرًا بالقول: "هناك جهود مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب"، بحسب قوله.وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار".أما المرحلة الثالثة من الاتفاقية تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.وبلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20240531/السلطة-الفلسطينية-تبلغ-أمريكا-رفضها-شروط-إسرائيل-لإعادة-فتح-معبر-رفح-1089375191.html
https://sarabic.ae/20240602/240-يوما-من-الحرب-الإسرائيلية-قتلى-وجرحى-في-قصف-تركز-على-غزة-ورفح-1089423544.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/07/1088622631_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_981399742e24f683d446e6cc2533a212.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

رئيس الوزراء الفلسطيني: مستعدون لإعادة تشغيل معبر رفح بعد انسحاب إسرائيل منه

13:01 GMT 05.06.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBمعبر رفح بين قطاع غزة ومصر
معبر رفح بين قطاع غزة ومصر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن تنسيق جهود جميع الأطراف العاملة في مجال الإغاثة في قطاع غزة، يعزز خطط الحكومة الإغاثية في القطاع.
جاء ذلك خلال استقباله سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال مصطفى إن "الحكومة الفلسطينية مستعدة لإعادة تشغيل معبر رفح، وفقا لاتفاق 2005، لكن بشرط انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه".
أشخاص يقفون أمام الجانب الفلسطيني من معبر رفح خلال الساعات الأولى من هدنة تستمر أربعة أيام بين إسرائيل وحماس، في 24 نوفمبر 2023, - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
السلطة الفلسطينية تبلغ أمريكا رفضها شروط إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح
31 مايو, 07:24 GMT
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني في القطاع، وخاصة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات".
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصدر مصري رفيع المستوى، قوله في وقت سابق، إن "مصر أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية، على الجانب الفلسطيني منه"، مشيرًا بالقول: "هناك جهود مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الأمريكي الأخير".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب"، بحسب قوله.
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
240 يوما من الحرب الإسرائيلية.. قتلى وجرحى في قصف تركز على غزة ورفح
2 يونيو, 04:32 GMT
وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".
وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار".
أما المرحلة الثالثة من الاتفاقية تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.
وبلغت حصيلة الضحايا الفلسطينيين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... نتنياهو على الحدود اللبنانية: مستعدون لـ"عملية قوية جدا" في الشمال08:52 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала