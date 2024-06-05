https://sarabic.ae/20240605/تقديرات-إسرائيلية-تفيد-باحتمالية-اندلاع-الحرب-مع-حزب-الله-في-الأسابيع-المقبلة-1089550118.html

تقديرات إسرائيلية تفيد باحتمالية اندلاع الحرب مع "حزب الله" في الأسابيع المقبلة

تقديرات إسرائيلية تفيد باحتمالية اندلاع الحرب مع "حزب الله" في الأسابيع المقبلة

سبوتنيك عربي

ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن هناك تقديرات إسرائيلية تفيد بأن الحرب مع "حزب الله" اللبناني، قد تندلع في الأسابيع المقبلة. 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T18:26+0000

2024-06-05T18:26+0000

2024-06-05T18:26+0000

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وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن "هناك تقديرات إسرائيلية تفيد بوصول نقطة الغليان مع "حزب الله" إلى أقصى ارتفاع لها، خاصة مع اتساع رقعة الحرائق في الشمال الإسرائيلي".وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن "حالة التوتر المتزايد من قبل إسرائيل تجاه "حزب الله" اللبناني، تزداد يوما بعد يوم، خاصة وأنه لا تلوح في الأفق نقطة عودة للمستوطنين الإسرائيليين إلى مستوطناتهم الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية".ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أنه في حال فرضت على بلادهم الحرب مع "حزب الله"، فإنه "من الأفضل البدء بها الآن، وليس في وقت لاحق"، بدعوى أن الجيش الإسرائيلي أكثر استعدادا في هذا التوقيت لتلك الحرب.وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "11 إسرائيليا أصيبوا، جراء هجوم جوي من لبنان، استهدف منطقة حرفيش شمالي إسرائيل".وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى "إصابة 11 إسرائيليا جراء سقوط طائرة مسيرة واحدة على الأقل أطلقت من لبنان تجاه منطقة حرفيش شمالي إسرائيل"، لافتة إلى إصابة 4 منهم بإصابات خطيرة. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إن "هجوما جويا من لبنان استهدف منطقة حرفيش شمالي إسرائيل، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار، والحادث قيد التحقيق".يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أعلن فيها استعداد بلاده لعملية قوية للغاية على الحدود الشمالية، بحسب قوله.وقال نتنياهو، خلال زيارته مستوطنة كريات شمونة، على الحدود اللبنانية، إن "من يظن أننا سنجلس مخطئ، ومن يظن أنه سيؤذينا وسنجلس مكتوفي الأيدي فقد أخطأ خطأ كبيراً. نحن مستعدون لنشاط مكثف في الشمال. بطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الحكومة الإسرائيلية قررت استدعاء 50 ألف جندي احتياط إضافي استعدادا لأي تصعيد على جبهة لبنان".وكان وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد طالب في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بـ"احتلال أجزاء من لبنان، لإقامة منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية".وجدد سموتريتش، في حديث لإذاعة "كان" الإسرائيلية، انتقاداته لقيادة الجيش الإسرائيلي، قائلاً: "انتقاداتي للشمال كانت موجهة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية الذين يترددون منذ أشهر في إطلاق عملية واسعة هناك"، متابعًا: "الجيش الإسرائيلي لا يريد خوض حرب في لبنان وهذا هو الواقع".وأكد وزير المال الإسرائيلي "ضرورة تفكيك لبنان وبنيته التحتية"، متهمًا قادة الجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب قوله.وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قد قال أمس الثلاثاء، إن "إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن هجمات "حزب الله" اليومية على شمالي إسرائيل، وسط الحرب الدائرة في قطاع غزة".

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل