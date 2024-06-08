https://sarabic.ae/20240608/خبيرأمريكي-واشنطن-لن-تخاطر-ببدء-صراع-نووي-مع-روسيا-1089653236.html
خبير أمريكي: واشنطن لن تخاطر ببدء صراع نووي مع روسيا
خبير أمريكي: واشنطن لن تخاطر ببدء صراع نووي مع روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر الباحث السياسة الأمريكي جيلبرت دوكتورو، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخاطر ببدء صراع نووي مع روسيا. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T19:24+0000
2024-06-08T19:24+0000
2024-06-08T19:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا له، فإن واشنطن أيضا لم ترحب بإمكانية شن ضربة نووية على إيران، وتصرفت بحذر وحكمة.وأشار الخبير على أنه "لم يبدأوا حروبًا نووية ضد دول لديها مخزونات صغيرة من الأسلحة النووية وأنظمة إيصالها إلى الولايات المتحدة القارية، فلماذا تفعل الولايات المتحدة شيئًا محفوفًا بالمخاطر مثل إطلاق الصواريخ على روسيا. لن يفعلوا ذلك".ووصف ممثل الكرملين مناقشات السياسيين في الولايات المتحدة وأوروبا حول احتمال نشوب حرب نووية بالخطيرة.ويأتي ذلك أيضًا، بسبب الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي يستخدمها لعرقلة العملية الروسية في أوكرانيا.كما تستخدم قوات كييف الأسلحة الغربية لاستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه؛ وهي كيانات تابعة لروسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240608/محلل-سوري-بوتين-رسم-ملامح-الاقتصاد-العالمي-الجديد-خلال-منتدى-بطرسبورغ-1089651289.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير أمريكي: واشنطن لن تخاطر ببدء صراع نووي مع روسيا
19:24 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 19:38 GMT 08.06.2024)
ذكر الباحث السياسة الأمريكي جيلبرت دوكتورو، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخاطر ببدء صراع نووي مع روسيا.
ووفقا له، فإن واشنطن أيضا لم ترحب بإمكانية شن ضربة نووية على إيران، وتصرفت بحذر وحكمة.
وأشار الخبير على أنه "لم يبدأوا حروبًا نووية ضد دول لديها مخزونات صغيرة من الأسلحة النووية وأنظمة إيصالها إلى الولايات المتحدة القارية، فلماذا تفعل الولايات المتحدة شيئًا محفوفًا بالمخاطر مثل إطلاق الصواريخ على روسيا. لن يفعلوا ذلك".
وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، إن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية ما لم يكن هناك تهديد لوجود البلاد ذاته.
ووصف ممثل الكرملين مناقشات السياسيين في الولايات المتحدة وأوروبا حول احتمال نشوب حرب نووية بالخطيرة.
وتدهورت العلاقات بين موسكو والدول الغربية إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة؛ على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش قوات كييف.
ويأتي ذلك أيضًا، بسبب الدعم الغربي غير المحدود لنظام كييف بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي يستخدمها لعرقلة العملية الروسية في أوكرانيا.
كما تستخدم قوات كييف الأسلحة الغربية لاستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه؛ وهي كيانات تابعة لروسيا الاتحادية.