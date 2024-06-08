محلل سوري: بوتين رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد خلال منتدى بطرسبورغ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:32 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا تحتفظ بحقها بتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240608/محلل-سوري-بوتين-رسم-ملامح-الاقتصاد-العالمي-الجديد-خلال-منتدى-بطرسبورغ-1089651289.html
محلل سوري: بوتين رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد خلال منتدى بطرسبورغ
محلل سوري: بوتين رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد خلال منتدى بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
ذكر رئيس تحرير صحيفة (البعث) السورية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسم في كلمته خلال "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، ملامح الاقتصاد العالمي الجديد الذي... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T17:56+0000
2024-06-08T17:56+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089610676_0:146:3125:1904_1920x0_80_0_0_bd419fafc080b1b6338e8d9102b7f09c.jpg
وأضاف رئيس تحرير (البعث)، بسام هاشم، في حديث لـ "سبوتنيك" أن الرئيس بوتين عرض هيكلية هذا الاقتصاد الذي يعمل جنبا إلى جنب مع حلفائه في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية على تكريسها، انطلاقا من إدراكه بأنه الوقت قد حان لإسدال الستار على "القرن الأمريكي" الذي ولد مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي، مع حلول الولايات المتحدة الأمريكية محل قوى الاحتلال التقليدية (فرنسا وبريطانيا)، والهيمنة على نفط الخليج العربي، والتحكم باقتصاد العالم عبر صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن ثم اتفاقية (بروتون وودز).وأوضح رئيس تحرير "البعث" السورية أن الرئيس بوتين تحدث عما يشهده العالم حاليا من تحولات عميقة، مبرزا استعداد روسيا لملاقاة هذه التحولات، بما فيها التحولات التكنولوجية والقطاع المالي وقطاع خدمات النقل، مدللا على ذلك بتناوله الواضح لنمو حجم حركة المرور على طول ممرات النقل الدولية في اوراسيا بعيدا عن مناطق النفوذ التقليدية لدول الغرب، والتي لطالما شكلت لمئات السنين ما يمكن تسميته بـ "درة التاج" الاستعماري الغربي، مشيرا إلى أن روسيا سجلت انتصارات تاريخية في "حرب الطاقة"، وهي اليوم تكرر انتصاراتها في "حرب نزع الدولرة" عبر مأسسة التعامل بالعملات المحلية، وصولا إلى بنية نقدية مستقلة يمكن استلماحها ضمن استراتيجيات "بريكس" المعلنة.وأشار هاشم إلى أن شعوباً عديدة رزحت تحت قسوة الهيمنة العمياء للدولار الأمريكي، واستلب قرارها الوطني، موضحا أن الرئيس بوتين لامس الأفق العالمي الجديد من خلال الشراكة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي معلنا أن روسيا تضمن توازن مصالح شركائه بعيدا عن التبعية والهيمنة التي لطالما مارسها الغرب بحق دول العالم، بما في ذلك حلفائه التاريخيين، ليؤكد بوتين بأن "روسيا لم تتصرف قط كمستعمر، على غرار الولايات المتحدة"، في إقرار بأن العالم الجديد سيكون مغايرا لذلك الذي شهدناه على امتداد القرن الماضي.وأوضح هاشم أن الرئيس بوتين كان يقصد من حديثه، خلال الجلسة العامة لـمنتدى بطرسبورغ، عن العجز التجاري الأمريكي الذي يبلغ تريليون دولار سنويا، الإشارة إلى "الاستعمار الجديد في نسخته الحديثة باستخدام الوضع الاحتكاري للدولار"، حيث تنفق الولايات المتحدة سنوياً أكثر مما تنتج بمقدار تريليون دولار، ملمحا إلى أن ما يسمى الرفاهية الأمريكية مبنية على نهب اقتصادات العالم، وسرقة ثروات الشعوب من خلال إخضاعها القسري لسطوة للدولار، تماما كما بنت رفاهيتها إبان استعمارها للقارة الأمريكية على جماجم سكانها الأصليين.وأضاف هاشم بأن تناول الرئيس بوتين للنمو المضطرد للاقتصادات الناشئة في آسيا يندرج وكأنه قرع للجرس في وجه الغرب، مؤكدا بأن إدراجه لترتيب الاقتصادات العالمية الأقوى (الصين التي هزمت الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد عالمي، والهند التي حجزت بطاقتها كثالث اقتصاد، وروسيا التي تقدمت على اليابان من حيث تعادل القوة الشرائية)، إنما يؤكد على أن العالم بدأ وجهته الجديدة بعيدا عن القرن الأمريكي.ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
https://sarabic.ae/20240608/اللجنة-المنظمة-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-سجل-حضور-أكثر-من-21-ألف-مشارك-من-139-دولة-1089638504.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089610676_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_9a5b692d996db24f8afba44a0ee9dc24.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري

محلل سوري: بوتين رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد خلال منتدى بطرسبورغ

17:56 GMT 08.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
ذكر رئيس تحرير صحيفة (البعث) السورية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رسم في كلمته خلال "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، ملامح الاقتصاد العالمي الجديد الذي تتراكم مؤشرات ولادته منذ فشل التحالف الأوروأمريكي في استثمار احتلال العراق، ومن ثم فشل حرب "الربيع العربي".
وأضاف رئيس تحرير (البعث)، بسام هاشم، في حديث لـ "سبوتنيك" أن الرئيس بوتين عرض هيكلية هذا الاقتصاد الذي يعمل جنبا إلى جنب مع حلفائه في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية على تكريسها، انطلاقا من إدراكه بأنه الوقت قد حان لإسدال الستار على "القرن الأمريكي" الذي ولد مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي، مع حلول الولايات المتحدة الأمريكية محل قوى الاحتلال التقليدية (فرنسا وبريطانيا)، والهيمنة على نفط الخليج العربي، والتحكم باقتصاد العالم عبر صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن ثم اتفاقية (بروتون وودز).
وأوضح رئيس تحرير "البعث" السورية أن الرئيس بوتين تحدث عما يشهده العالم حاليا من تحولات عميقة، مبرزا استعداد روسيا لملاقاة هذه التحولات، بما فيها التحولات التكنولوجية والقطاع المالي وقطاع خدمات النقل، مدللا على ذلك بتناوله الواضح لنمو حجم حركة المرور على طول ممرات النقل الدولية في اوراسيا بعيدا عن مناطق النفوذ التقليدية لدول الغرب، والتي لطالما شكلت لمئات السنين ما يمكن تسميته بـ "درة التاج" الاستعماري الغربي، مشيرا إلى أن روسيا سجلت انتصارات تاريخية في "حرب الطاقة"، وهي اليوم تكرر انتصاراتها في "حرب نزع الدولرة" عبر مأسسة التعامل بالعملات المحلية، وصولا إلى بنية نقدية مستقلة يمكن استلماحها ضمن استراتيجيات "بريكس" المعلنة.
وأشار هاشم إلى أن شعوباً عديدة رزحت تحت قسوة الهيمنة العمياء للدولار الأمريكي، واستلب قرارها الوطني، موضحا أن الرئيس بوتين لامس الأفق العالمي الجديد من خلال الشراكة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي معلنا أن روسيا تضمن توازن مصالح شركائه بعيدا عن التبعية والهيمنة التي لطالما مارسها الغرب بحق دول العالم، بما في ذلك حلفائه التاريخيين، ليؤكد بوتين بأن "روسيا لم تتصرف قط كمستعمر، على غرار الولايات المتحدة"، في إقرار بأن العالم الجديد سيكون مغايرا لذلك الذي شهدناه على امتداد القرن الماضي.
انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
اللجنة المنظمة: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سجل حضور أكثر من 21 ألف مشارك من 139 دولة
11:51 GMT
وأوضح هاشم أن الرئيس بوتين كان يقصد من حديثه، خلال الجلسة العامة لـمنتدى بطرسبورغ، عن العجز التجاري الأمريكي الذي يبلغ تريليون دولار سنويا، الإشارة إلى "الاستعمار الجديد في نسخته الحديثة باستخدام الوضع الاحتكاري للدولار"، حيث تنفق الولايات المتحدة سنوياً أكثر مما تنتج بمقدار تريليون دولار، ملمحا إلى أن ما يسمى الرفاهية الأمريكية مبنية على نهب اقتصادات العالم، وسرقة ثروات الشعوب من خلال إخضاعها القسري لسطوة للدولار، تماما كما بنت رفاهيتها إبان استعمارها للقارة الأمريكية على جماجم سكانها الأصليين.
وأضاف هاشم بأن تناول الرئيس بوتين للنمو المضطرد للاقتصادات الناشئة في آسيا يندرج وكأنه قرع للجرس في وجه الغرب، مؤكدا بأن إدراجه لترتيب الاقتصادات العالمية الأقوى (الصين التي هزمت الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد عالمي، والهند التي حجزت بطاقتها كثالث اقتصاد، وروسيا التي تقدمت على اليابان من حيث تعادل القوة الشرائية)، إنما يؤكد على أن العالم بدأ وجهته الجديدة بعيدا عن القرن الأمريكي.
وختم رئيس تحرير صحيفة (البعث) بالقول: بكل ما أمكنه من اختصار، وصف الرئيس بوتين، وبثقة، شكل الهيكل الاقتصادي العالمي الجديد الذي يولد اليوم، وسيزداد قوة مع حلول منتصف القرن الحالي.
ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.

ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بحسب المتحدث.

وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تحرير 4 رهائن إسرائيليين في عملية نوعية بمشاركة مئات الجنود 14:38 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала