https://sarabic.ae/20240608/رئيس-المكتب-السياسي-لـحماس-لن-نوافق-على-أي-اتفاق-لا-يحقق-أمن-شعبنا-أولا-1089638195.html

رئيس المكتب السياسي لـ"حماس": لن نوافق على أي اتفاق لا يحقق أمن شعبنا أولا

رئيس المكتب السياسي لـ"حماس": لن نوافق على أي اتفاق لا يحقق أمن شعبنا أولا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية، اليوم السبت، بأن الحركة لن توافق على أي اتفاق في إطار المفاوضات مع إسرائيل للتوصل لوقف إطلاق... 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T11:06+0000

2024-06-08T11:06+0000

2024-06-08T11:06+0000

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القاهرة- سبوتنيك. جاءت تصريحات هنية في بيان قال فيه: "تعقيبا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الآن في قطاع غزة يؤكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أن الحركة لن توافق على أي اتفاق لا يحقق الأمن لشعبنا أولاً وقبل كل شيء".وأضاف إسماعيل هنية قائلا: "العالم صنف الاحتلال بأنهم قتلة الأطفال، لكنه عاجز عن وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا".وشدد هنية: "شعبنا لن يستسلم، والمقاومة ستواصل الدفاع عن حقوقنا في وجه هذا العدو المجرم"، منوها بأنه "إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية القطرية، مساء يوم الخميس الماضي، أنه لم يرد للوسطاء رد حتى الآن من قبل حركة حماس الفلسطينية، على المقترح الأخير بشأن صفقة إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين بين الحركة والجيش الإسرائيلي.وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن "حماس مازالت تدرس المقترح"، وفقا لبيان رسمي.وشدد الأنصاري على أن "جهود وساطة دولة قطر المشتركة مع مصر وأمريكا مستمرة"، داعيًا إلى "عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية غير الدقيقة، واعتماد المصادر الرسمية الموثوقة، خاصة في ظل حساسية وضع المفاوضات في الوقت الحالي".وأفادت تقارير أمريكية، بأن زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، بعث يوم الخميس، برسالة مختصرة للوسطاء بشأن المقترح الإسرائيلي، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 أشهر.وذكرت الصحيفة، أنه "في أول رد له على مقترح الهدنة، أبلغ السنوار، المفاوضين العرب أنه لن يقبل اتفاق السلام إلا إذا التزمت إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار".ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال وسطاء عرب إن "حماس لن تسلم أسلحتها أو توقع على اقتراح يطلب ذلك"، وذلك بحسب ما قاله لهم زعيم "حماس" يحيى السنوار، في رسالة قصيرة تلقوها، يوم الخميس. يذكر أن جولة جديدة من المحادثات انطلقت، يوم الأربعاء الماضي، عندما التقى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، بمسؤولين من قطر ومصر في الدوحة، لمناقشة الاقتراح الإسرائيلي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي.وأوضح الرئيس الأمريكي حينها أن المقترح أو الخطة التي طرحتها إسرائيل، تتكون من 3 مراحل، أولها وقف النار 6 أسابيع، وإطلاق سراح 30 أسيرا، ثم إطلاق الأسرى كافة في مرحلة ثانية مع انسحاب إسرائيلي من غزة وعودة النازحين، لتأتي بعدها المرحلة الثالثة التي تتعلق بإعادة الإعمار وحكم القطاع.

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طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس