https://sarabic.ae/20240608/ضابط-أمريكي-سابق-إدارة-بايدن-تريد-من-موسكو-ضرب-بولندا-لكن-الروس-أذكياء-1089641095.html
ضابط أمريكي سابق: إدارة بايدن تريد من موسكو ضرب بولندا... لكن الروس أذكياء
ضابط أمريكي سابق: إدارة بايدن تريد من موسكو ضرب بولندا... لكن الروس أذكياء
سبوتنيك عربي
قال ضابط المخابرات السابق بالقوات المسلحة الأمريكية، توني شيفر على اليوتيوب، إن القيادة الأمريكية، بقيادة الرئيس جو بايدن، تريد إجبار روسيا على ضرب بولندا. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T13:27+0000
2024-06-08T13:27+0000
2024-06-08T13:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082262139_0:0:1974:1111_1920x0_80_0_0_3027c5b6277943afcdb2a3531e2123e5.jpg
وأضاف في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم"، ـن " "إدارة بايدن تريد منهم (روسيا) مهاجمة بولندا، لكن الروس لن يفعلوا ذلك، فهم أذكياء بما فيه الكفاية".ويقول شيفر إنه من خلال السماح لأوكرانيا بمهاجمة روسيا، تجبر الولايات المتحدة موسكو في هذه الحالة فعليًا على اعتبار المنشآت العسكرية في تلك البلدان أهدافًا مشروعة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240608/زعيم-حزب-فرنسي-يرد-على-تصريحات-ماكرون-بشأن-إرسال-مدربين-عسكريين-إلى-أوكرانيا--1089640585.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
ضابط أمريكي سابق: إدارة بايدن تريد من موسكو ضرب بولندا... لكن الروس أذكياء
قال ضابط المخابرات السابق بالقوات المسلحة الأمريكية، توني شيفر على اليوتيوب، إن القيادة الأمريكية، بقيادة الرئيس جو بايدن، تريد إجبار روسيا على ضرب بولندا.
وأضاف في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم"، ـن " "إدارة بايدن تريد منهم (روسيا) مهاجمة بولندا، لكن الروس لن يفعلوا ذلك، فهم أذكياء بما فيه الكفاية".
ووفقا للخبير، يعمل المئات من ضباط الناتو في بولندا ورومانيا، ويقدمون المساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ويقول شيفر إنه من خلال السماح لأوكرانيا بمهاجمة روسيا، تجبر الولايات المتحدة موسكو في هذه الحالة فعليًا على اعتبار المنشآت العسكرية في تلك البلدان أهدافًا مشروعة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.