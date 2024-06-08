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عالم سبوتنيك
قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
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ملفات ساخنة
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من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
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شؤون عسكرية
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روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240608/ضابط-أمريكي-سابق-إدارة-بايدن-تريد-من-موسكو-ضرب-بولندا-لكن-الروس-أذكياء-1089641095.html
ضابط أمريكي سابق: إدارة بايدن تريد من موسكو ضرب بولندا... لكن الروس أذكياء
ضابط أمريكي سابق: إدارة بايدن تريد من موسكو ضرب بولندا... لكن الروس أذكياء
سبوتنيك عربي
قال ضابط المخابرات السابق بالقوات المسلحة الأمريكية، توني شيفر على اليوتيوب، إن القيادة الأمريكية، بقيادة الرئيس جو بايدن، تريد إجبار روسيا على ضرب بولندا. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T13:27+0000
2024-06-08T13:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم"، ـن " "إدارة بايدن تريد منهم (روسيا) مهاجمة بولندا، لكن الروس لن يفعلوا ذلك، فهم أذكياء بما فيه الكفاية".ويقول شيفر إنه من خلال السماح لأوكرانيا بمهاجمة روسيا، تجبر الولايات المتحدة موسكو في هذه الحالة فعليًا على اعتبار المنشآت العسكرية في تلك البلدان أهدافًا مشروعة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240608/زعيم-حزب-فرنسي-يرد-على-تصريحات-ماكرون-بشأن-إرسال-مدربين-عسكريين-إلى-أوكرانيا--1089640585.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

ضابط أمريكي سابق: إدارة بايدن تريد من موسكو ضرب بولندا... لكن الروس أذكياء

13:27 GMT 08.06.2024
© AP Photo / Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
تابعنا عبر
قال ضابط المخابرات السابق بالقوات المسلحة الأمريكية، توني شيفر على اليوتيوب، إن القيادة الأمريكية، بقيادة الرئيس جو بايدن، تريد إجبار روسيا على ضرب بولندا.
وأضاف في مقابلة مع قناة "جودجينغ فريدوم"، ـن " "إدارة بايدن تريد منهم (روسيا) مهاجمة بولندا، لكن الروس لن يفعلوا ذلك، فهم أذكياء بما فيه الكفاية".
ووفقا للخبير، يعمل المئات من ضباط الناتو في بولندا ورومانيا، ويقدمون المساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ويقول شيفر إنه من خلال السماح لأوكرانيا بمهاجمة روسيا، تجبر الولايات المتحدة موسكو في هذه الحالة فعليًا على اعتبار المنشآت العسكرية في تلك البلدان أهدافًا مشروعة.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زعيم حزب فرنسي يرد على تصريحات ماكرون بشأن إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا
12:37 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مسيرة روسية تفتك بمدرعة "برادلي" أمريكية... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تحرير 4 رهائن إسرائيليين في عملية نوعية بمشاركة مئات الجنود 12:11 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:57 GMT
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