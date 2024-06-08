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https://sarabic.ae/20240608/عباس-ما-قامت-به-إسرائيل-في-مخيم-النصيرات-مذبحة-دموية-1089653788.html
عباس: ما قامت به إسرائيل في مخيم النصيرات "مذبحة دموية"
عباس: ما قامت به إسرائيل في مخيم النصيرات "مذبحة دموية"
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تداعيات العملية التي نفذتها إسرائيل بمخيم النصيرات بقطاع غزة، وتسببت في مقتل وإصابة... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T20:05+0000
2024-06-08T20:05+0000
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غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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ووصف عباس العملية الإسرائيلية بـ"المجزرة الدموية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت، التي أشارت إلى أن العملية الإسرائيلية تسببت في مقتل نحو 210 فلسطينيين وإصابة نحو 400 آخرين.وفي تصريحات سابقة، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات والمنطقة الوسطى، صباح اليوم، تمثل استمرارا لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".وتابع: "نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عما يجري، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل فوري لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فورا، عن كل هذه الأعمال"، التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية".وأعلنت إسرائيل تحرير 4 من الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بينما قالت حركة "حماس" إن العملية تسببت في مقتل أسرى آخرين، وستؤثر سلبا على باقي المحتجزين في القطاع، الذين يقدر عددهم بنحو 120 شخصا آخرين. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والعمليات البرية نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20240608/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يشيد-بعملية-النصيرات-ويصفها-بـالجريئة-1089648496.html
https://sarabic.ae/20240519/20-قتيلا-في-قصف-إسرائيلي-على-النصيرات-وسط-غزة-فيديو-1088976058.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

عباس: ما قامت به إسرائيل في مخيم النصيرات "مذبحة دموية"

20:05 GMT 08.06.2024
© AP Photo / Ali Mohmoudعملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في مخيم النصيرات للاجئين، قطاع غزة 24 أكتوبر 2023.
عملية إنقاذ العالقين في ركام المنازل التي قصفها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة في مخيم النصيرات للاجئين، قطاع غزة 24 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Ali Mohmoud
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دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تداعيات العملية التي نفذتها إسرائيل بمخيم النصيرات بقطاع غزة، وتسببت في مقتل وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين.
ووصف عباس العملية الإسرائيلية بـ"المجزرة الدموية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم السبت، التي أشارت إلى أن العملية الإسرائيلية تسببت في مقتل نحو 210 فلسطينيين وإصابة نحو 400 آخرين.
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
مستشار الأمن القومي الأمريكي يشيد بعملية النصيرات ويصفها بـ"الجريئة"
16:25 GMT
وفي تصريحات سابقة، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات والمنطقة الوسطى، صباح اليوم، تمثل استمرارا لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
وتابع: "نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عما يجري، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل فوري لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فورا، عن كل هذه الأعمال"، التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية".
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
مقتل 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على النصيرات وسط غزة.. فيديو
19 مايو, 04:26 GMT
وأعلنت إسرائيل تحرير 4 من الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، بينما قالت حركة "حماس" إن العملية تسببت في مقتل أسرى آخرين، وستؤثر سلبا على باقي المحتجزين في القطاع، الذين يقدر عددهم بنحو 120 شخصا آخرين.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والعمليات البرية نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تحرير 4 رهائن إسرائيليين في عملية نوعية بمشاركة مئات الجنود 14:38 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:57 GMT
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