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مقتل 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على النصيرات وسط غزة.. فيديو
مقتل 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على النصيرات وسط غزة.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، بمقتل 20 فلسطينيا على الأقل، وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا في المخيم... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T04:26+0000
2024-05-19T04:45+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
النصيرات
طوفان الأقصى
العالم العربي
أخبار مدينة رفح
أخبار معبر رفح
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر صحية في القطاع، قولها إن "طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت 20 قتيلا، حتى الآن، من تحت أنقاض المنازل المستهدفة في النصيرات، إلى جانب عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنازل".وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن "800 ألف مواطن أجبروا على النزوح قسرًا من رفح إلى خان يونس والمناطق الوسطى، في ظل الهجوم العسكري الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على المدينة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية، كما أغلق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي مدينة رفح ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 79 ألف مصاب، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240518/قتلى-وجرحى-في-غارة-إسرائيلية-على-شقة-سكنية-وسط-رفح-1088974129.html
غزة
النصيرات
أخبار مدينة رفح
أخبار معبر رفح
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, النصيرات, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, النصيرات, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح

مقتل 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على النصيرات وسط غزة.. فيديو

04:26 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 04:45 GMT 19.05.2024)
© AFP 2023الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© AFP 2023
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، بمقتل 20 فلسطينيا على الأقل، وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر صحية في القطاع، قولها إن "طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت 20 قتيلا، حتى الآن، من تحت أنقاض المنازل المستهدفة في النصيرات، إلى جانب عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنازل".
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن "800 ألف مواطن أجبروا على النزوح قسرًا من رفح إلى خان يونس والمناطق الوسطى، في ظل الهجوم العسكري الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على المدينة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية، كما أغلق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي مدينة رفح ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
نزوح الفلسطينيين من رفح جنوبي قطاع غزة في 11 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط رفح جنوبي قطاع غزة
أمس, 21:54 GMT
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 79 ألف مصاب، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
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Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 12 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:33 GMT
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