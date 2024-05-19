https://sarabic.ae/20240519/20-قتيلا-في-قصف-إسرائيلي-على-النصيرات-وسط-غزة-فيديو-1088976058.html

مقتل 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على النصيرات وسط غزة.. فيديو

مقتل 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على النصيرات وسط غزة.. فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، بمقتل 20 فلسطينيا على الأقل، وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا في المخيم... 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T04:26+0000

2024-05-19T04:26+0000

2024-05-19T04:45+0000

غزة

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر صحية في القطاع، قولها إن "طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت 20 قتيلا، حتى الآن، من تحت أنقاض المنازل المستهدفة في النصيرات، إلى جانب عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنازل".وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن "800 ألف مواطن أجبروا على النزوح قسرًا من رفح إلى خان يونس والمناطق الوسطى، في ظل الهجوم العسكري الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على المدينة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية، كما أغلق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي مدينة رفح ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 79 ألف مصاب، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20240518/قتلى-وجرحى-في-غارة-إسرائيلية-على-شقة-سكنية-وسط-رفح-1088974129.html

غزة

النصيرات

أخبار مدينة رفح

أخبار معبر رفح

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, النصيرات, طوفان الأقصى, العالم العربي, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح