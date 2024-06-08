https://sarabic.ae/20240608/قيادة-الجيش-السوري-تنهي-استدعاء-عناصر-الاحتياط-1089637381.html

قيادة الجيش السوري تنهي استدعاء عناصر الاحتياط

قيادة الجيش السوري تنهي استدعاء عناصر الاحتياط

سبوتنيك عربي

أصدرت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم السبت، أمرا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وتسريح... 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T10:10+0000

2024-06-08T10:10+0000

2024-06-08T10:10+0000

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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" القرار الذي ينص على استدعاء الضباط الاحتياطيين، اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 30 يونيو/ حزيران 2024.ونص القرار كذلك على إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من الأول من يوليو، لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى 30 يونيو ضمنا.تقرر كذلك إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من الأول من يوليو، لكل من بلغ سن الأربعين ويتم سنتين وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى 30 يونيو 2024 ضمنا، والتسريح لاحقاً لمن سيبلغ سن الأربعين ويتم السنتين خدمة احتياطية فعلية.يذكر أن الجيش العربي السوري كان قد أطلق بدعم جوي مكثف من سلاح الطيران الروسي، حملة عسكرية كبيرة تصنف من أكبر الحملات العسكرية في منطقة البادية وسط البلاد، بعد حملة تحرير محافظة دير الزور من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) قبل 6 سنوات.وأكد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن الجيش العربي السوري، بدعم من سلاح الطيران الروسي، بدآ فجر الخميس الماضي حملة عسكرية برية واسعة تهدف لتمشيط وتطهير البادية السورية بشكل عام وصولًا إلى منطقة التنف على الحدود السورية– العراقية– الأردنية، والتي يحتلها الجيش الأمريكي.ونقل المراسل عن مصادر ميدانية عسكرية مشاركة في الحملة أنها، بدأت منذ ساعات الصباح الأولى من الخميس 6 يونيو/ حزيران الجاري، من 8 محاور أساسية من منطقة الرصافة بمحافظة الرقة وأثريا بريف حماة والشيخ هلال بريف حلب.حيث تم تنفيذ ضربات جوية مكثفة مركزة عبر صواريخ استراتيجية استهدفت مقرات المجموعات المسلحة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في عمق البادية السورية، بحسب المصادر.

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