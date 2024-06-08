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الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير 4 محتجزين أحياء من قطاع غزة
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https://sarabic.ae/20240608/قيادة-الجيش-السوري-تنهي-استدعاء-عناصر-الاحتياط-1089637381.html
قيادة الجيش السوري تنهي استدعاء عناصر الاحتياط
قيادة الجيش السوري تنهي استدعاء عناصر الاحتياط
سبوتنيك عربي
أصدرت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم السبت، أمرا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وتسريح... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T10:10+0000
2024-06-08T10:10+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" القرار الذي ينص على استدعاء الضباط الاحتياطيين، اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 30 يونيو/ حزيران 2024.ونص القرار كذلك على إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من الأول من يوليو، لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى 30 يونيو ضمنا.تقرر كذلك إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من الأول من يوليو، لكل من بلغ سن الأربعين ويتم سنتين وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى 30 يونيو 2024 ضمنا، والتسريح لاحقاً لمن سيبلغ سن الأربعين ويتم السنتين خدمة احتياطية فعلية.يذكر أن الجيش العربي السوري كان قد أطلق بدعم جوي مكثف من سلاح الطيران الروسي، حملة عسكرية كبيرة تصنف من أكبر الحملات العسكرية في منطقة البادية وسط البلاد، بعد حملة تحرير محافظة دير الزور من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) قبل 6 سنوات.وأكد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن الجيش العربي السوري، بدعم من سلاح الطيران الروسي، بدآ فجر الخميس الماضي حملة عسكرية برية واسعة تهدف لتمشيط وتطهير البادية السورية بشكل عام وصولًا إلى منطقة التنف على الحدود السورية– العراقية– الأردنية، والتي يحتلها الجيش الأمريكي.ونقل المراسل عن مصادر ميدانية عسكرية مشاركة في الحملة أنها، بدأت منذ ساعات الصباح الأولى من الخميس 6 يونيو/ حزيران الجاري، من 8 محاور أساسية من منطقة الرصافة بمحافظة الرقة وأثريا بريف حماة والشيخ هلال بريف حلب.حيث تم تنفيذ ضربات جوية مكثفة مركزة عبر صواريخ استراتيجية استهدفت مقرات المجموعات المسلحة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في عمق البادية السورية، بحسب المصادر.
https://sarabic.ae/20240607/لماذا-اضطرت-قسد-لتأجيل-انتخاباتها-المحلية-شرقي-سوريا-1089624568.html
https://sarabic.ae/20240605/انطلاق-فعاليات-معرض-بيلدكس-الدولي-للبناء-والإعمار-في-سوريا-1089541912.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

قيادة الجيش السوري تنهي استدعاء عناصر الاحتياط

10:10 GMT 08.06.2024
© Sputnik . Basil Shartouhالجيش السوري
الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Sputnik . Basil Shartouh
تابعنا عبر
أصدرت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم السبت، أمرا يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وتسريح من يبلغ سن الأربعين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" القرار الذي ينص على استدعاء الضباط الاحتياطيين، اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز، لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 30 يونيو/ حزيران 2024.
ونص القرار كذلك على إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من الأول من يوليو، لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى 30 يونيو ضمنا.
استهداف قياديين في قسد الموالين للجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
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أمس, 16:03 GMT
تقرر كذلك إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارا من الأول من يوليو، لكل من بلغ سن الأربعين ويتم سنتين وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى 30 يونيو 2024 ضمنا، والتسريح لاحقاً لمن سيبلغ سن الأربعين ويتم السنتين خدمة احتياطية فعلية.
يذكر أن الجيش العربي السوري كان قد أطلق بدعم جوي مكثف من سلاح الطيران الروسي، حملة عسكرية كبيرة تصنف من أكبر الحملات العسكرية في منطقة البادية وسط البلاد، بعد حملة تحرير محافظة دير الزور من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) قبل 6 سنوات.
انطلاق فعاليات معرض بيلدكس الدولي للبناء والإعمار في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
انطلاق فعاليات معرض "بيلدكس" الدولي للبناء والإعمار في سوريا
5 يونيو, 15:43 GMT
وأكد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن الجيش العربي السوري، بدعم من سلاح الطيران الروسي، بدآ فجر الخميس الماضي حملة عسكرية برية واسعة تهدف لتمشيط وتطهير البادية السورية بشكل عام وصولًا إلى منطقة التنف على الحدود السورية– العراقية– الأردنية، والتي يحتلها الجيش الأمريكي.
ونقل المراسل عن مصادر ميدانية عسكرية مشاركة في الحملة أنها، بدأت منذ ساعات الصباح الأولى من الخميس 6 يونيو/ حزيران الجاري، من 8 محاور أساسية من منطقة الرصافة بمحافظة الرقة وأثريا بريف حماة والشيخ هلال بريف حلب.
حيث تم تنفيذ ضربات جوية مكثفة مركزة عبر صواريخ استراتيجية استهدفت مقرات المجموعات المسلحة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في عمق البادية السورية، بحسب المصادر.
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