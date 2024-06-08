https://sarabic.ae/20240608/مجلس-الحرب-الإسرائيلي-يوافق-على-تجربة-حكومة-بديلة-في-غزة-1089634885.html

مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على تجربة "حكومة بديلة" في غزة

مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على تجربة "حكومة بديلة" في غزة

سبوتنيك عربي

وافق مجلس الحرب الإسرائيلي، على مشروع تجريبي في قطاع غزة، يتضمن تشكيل "حكومة بديلة" لحركة "حماس" الفلسطينية، التي أعلنت إسرائيل أن هدفها الأساسي من الحرب هو... 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T07:45+0000

2024-06-08T07:45+0000

2024-06-08T07:45+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن "مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية وافق على مشروع تجريبي في قطاع غزة، يسمح بتجربة تشكيل حكومة بديلة لحركة حماس، بحيث يشمل المشروع عدة أحياء في شمال القطاع".وأشارت الهيئة إلى أن مجلس الحرب "وافق في اجتماعه الأخير، على خطة إيجاد بديل لحكم حماس، التي روج لها وزير الدفاع يوآف غالانت".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد في وقت سابق، بأن خلافه الرئيسي مع نتنياهو بشأن الحرب يدور حول ما سيحدث عندما تنتهي.وتابع: "في حين قال نتنياهو إن احتلال غزة ليس هو الحل، فإنه لم يقترح رؤية بديلة لليوم التالي للحرب".وأكد بايدن أنه يدعم حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، لكن في المقابل نتنياهو يعارض مثل هذه الفكرة.وتُبذل منذ أشهر عدة جهود متواصلة من أجل التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، وإنهاء للعمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.ومنذ أكثر من 8 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب البيانات الرسمية.

https://sarabic.ae/20240604/بايدن-أدعم-حل-الدولتين-وهذا-هو-خلافي-الأكبر-مع-نتنياهو-1089508335.html

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