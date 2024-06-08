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مدير الأمن العام السعودي: أمن الحجاج خط أحمر

مدير الأمن العام السعودي: أمن الحجاج خط أحمر

سبوتنيك عربي

قال مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي إن رجال الأمن مستعدون للتعامل مع كل ما يخل بالأمن والنظام، مضيفا: "سنتعامل بكل حزم مع كل من يريد التأثير على... 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T14:14+0000

2024-06-08T14:14+0000

2024-06-08T14:14+0000

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وتابع، خلال مؤتمر لقيادات الحج، اليوم السبت: "القوات الأمنية مستعدة لمنع جميع الأعمال التي تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن"، مؤكدا أن أمن الحجاج خط أحمر لا يمكن تجاوزه.وأردف: "هناك تكثيف أمني على مدار الساعة والاستجابة سريعة لجميع البلاغات، وقوات الأمن ستتعامل بكل حزم وقوة"، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت جميع الخطط المنظمة لموسم حج هذا العام".وتابع: "تشمل خطط تأمين الحج الجوانب الأمنية وخطط حفظ النظام وخطط ترتيب الحشود والخطة العامة للطوارئ، التي تهدف إلى توفير الراحة لضيوف الرحمن".وأمس الجمعة، دشن عبد الله البسامي، اليوم، مركز المراقبة الميدانية بالقوات الخاصة لأمن الطرق، الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأنظمة، في إطار الجهود الأمنية الميدانية لأمن وسلامة الحجاج، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وكان وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن "موسم حج العام الحالي، يشهد تشغيل قطار المشاعر بطاقة استيعابية تبلغ 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، للإسهام في نقل عن ما يزيد عن 150 ألف حاج بين المشاعر المقدسة".وأشار إلى أنه "تم استحداث 11 مبنى جديد في منى، تستوعب 37 ألف حاج، كنموذج أولي لتحسين تجربة الحجاج"، لافتا إلى أنه يعمل "مع الشركاء في وزارة الصحة السعودية على مدار الساعة، لمراقبة الوضع الصحي لضيوف الرحمن، وهو مطمئن".وسيبدأ موعد الحج في العام الهجري الحالي 1445هـ بيوم التروية، الذي يوافق 13 يونيو/ حزيران الجاري، السابع من شهر ذو الحجة، على أن يتم تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو الجاري، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو الجاري، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.

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