https://sarabic.ae/20240608/وزيرة-الخارجية-الألمانية-السلام-يعتمد-كليا-على-بوتين-وسندعم-أوكرانيا-طالما-هناك-حاجة-لذلك-1089635870.html
وزيرة الخارجية الألمانية: السلام يعتمد كليا على بوتين وسندعم أوكرانيا طالما هناك حاجة لذلك
وزيرة الخارجية الألمانية: السلام يعتمد كليا على بوتين وسندعم أوكرانيا طالما هناك حاجة لذلك
سبوتنيك عربي
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا باربوك، اليوم الجمعة، بأن السلام في أوكرانيا يعتمد في الأساس على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T08:21+0000
2024-06-08T08:21+0000
2024-06-08T08:29+0000
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ونقلت صحيفة "فيلت" الألمانية تصريحات الوزيرة بيربوك التي قالت إن "الأمر يعتمد كليًا على الرئيس فلاديمير بوتين، فيما إذا كان من الممكن إحلال السلام في النهاية".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن موقف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عدائي تجاه روسيا، لكنها أيضا معادية لبلدها، مشيرا إلى أنها تستهتر بالمصالح الاقتصادية لألمانيا.وزارة الدفاع الألمانية "قلقة" من احتمال تسرب محادثات أخرى حول قصف جسر القرموجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال مقابلة نشرت في قناة الكرملين على "تلغرام"، أوضح خلالها أن "أشخاصا مثل وزيرة الخارجية الألمانية، هم بالطبع معادون لبلدنا، لكنها في رأيي، معادية أيضا لبلدها، لأنه من الصعب أن نتصور أن سياسيا بهذه المرتبة يتعامل مع المصالح الاقتصادية لبلاده وشعبه بمثل هذا الاستهتار".وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن أن "جد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الذي تتحدث عنه كثيرا خلال المناسبات، كان نازيا وخدم في الفيرماخت".
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العالم
وزيرة الخارجية الألمانية: السلام يعتمد كليا على بوتين وسندعم أوكرانيا طالما هناك حاجة لذلك
08:21 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 08:29 GMT 08.06.2024)
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا باربوك، اليوم الجمعة، بأن السلام في أوكرانيا يعتمد في الأساس على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونقلت صحيفة "فيلت" الألمانية تصريحات الوزيرة بيربوك التي قالت إن "الأمر يعتمد كليًا على الرئيس فلاديمير بوتين، فيما إذا كان من الممكن إحلال السلام في النهاية".
وأضافت باربوك بالقول إن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما أن هناك حاجة إليها.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن موقف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عدائي تجاه روسيا، لكنها أيضا معادية لبلدها، مشيرا إلى أنها تستهتر بالمصالح الاقتصادية لألمانيا.
وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال مقابلة نشرت في قناة الكرملين على "تلغرام"، أوضح خلالها أن "أشخاصا مثل وزيرة الخارجية الألمانية، هم بالطبع معادون لبلدنا، لكنها في رأيي، معادية أيضا لبلدها، لأنه من الصعب أن نتصور أن سياسيا بهذه المرتبة يتعامل مع المصالح الاقتصادية لبلاده وشعبه بمثل هذا الاستهتار".
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن أن "جد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الذي تتحدث عنه كثيرا خلال المناسبات، كان نازيا وخدم في الفيرماخت".