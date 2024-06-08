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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240608/وزيرة-الخارجية-الألمانية-السلام-يعتمد-كليا-على-بوتين-وسندعم-أوكرانيا-طالما-هناك-حاجة-لذلك-1089635870.html
وزيرة الخارجية الألمانية: السلام يعتمد كليا على بوتين وسندعم أوكرانيا طالما هناك حاجة لذلك
وزيرة الخارجية الألمانية: السلام يعتمد كليا على بوتين وسندعم أوكرانيا طالما هناك حاجة لذلك
سبوتنيك عربي
صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا باربوك، اليوم الجمعة، بأن السلام في أوكرانيا يعتمد في الأساس على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T08:21+0000
2024-06-08T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت صحيفة "فيلت" الألمانية تصريحات الوزيرة بيربوك التي قالت إن "الأمر يعتمد كليًا على الرئيس فلاديمير بوتين، فيما إذا كان من الممكن إحلال السلام في النهاية".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن موقف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عدائي تجاه روسيا، لكنها أيضا معادية لبلدها، مشيرا إلى أنها تستهتر بالمصالح الاقتصادية لألمانيا.وزارة الدفاع الألمانية "قلقة" من احتمال تسرب محادثات أخرى حول قصف جسر القرموجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال مقابلة نشرت في قناة الكرملين على "تلغرام"، أوضح خلالها أن "أشخاصا مثل وزيرة الخارجية الألمانية، هم بالطبع معادون لبلدنا، لكنها في رأيي، معادية أيضا لبلدها، لأنه من الصعب أن نتصور أن سياسيا بهذه المرتبة يتعامل مع المصالح الاقتصادية لبلاده وشعبه بمثل هذا الاستهتار".وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن أن "جد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الذي تتحدث عنه كثيرا خلال المناسبات، كان نازيا وخدم في الفيرماخت".
https://sarabic.ae/20220624/بيربوك-ألمانيا-تعمل-مع-الشركات-بنشاط-بشأن-إمكانية-تصدير-الحبوب-من-روسيا-1064143358.html
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وزيرة الخارجية الألمانية: السلام يعتمد كليا على بوتين وسندعم أوكرانيا طالما هناك حاجة لذلك

08:21 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 08:29 GMT 08.06.2024)
© AFP 2023 / EFREM LUKATSKYوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيرها الأوكراني، بعد محادثاتهما في كييف، 11 سبتمبر/ أيلول 2023
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، تتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيرها الأوكراني، بعد محادثاتهما في كييف، 11 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© AFP 2023 / EFREM LUKATSKY
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صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا باربوك، اليوم الجمعة، بأن السلام في أوكرانيا يعتمد في الأساس على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونقلت صحيفة "فيلت" الألمانية تصريحات الوزيرة بيربوك التي قالت إن "الأمر يعتمد كليًا على الرئيس فلاديمير بوتين، فيما إذا كان من الممكن إحلال السلام في النهاية".
وأضافت باربوك بالقول إن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما أن هناك حاجة إليها.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن موقف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عدائي تجاه روسيا، لكنها أيضا معادية لبلدها، مشيرا إلى أنها تستهتر بالمصالح الاقتصادية لألمانيا.
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في باكستان، 7 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
بيربوك: ألمانيا تعمل مع الشركات بنشاط بشأن إمكانية تصدير الحبوب من روسيا
24 يونيو 2022, 09:02 GMT
وزارة الدفاع الألمانية "قلقة" من احتمال تسرب محادثات أخرى حول قصف جسر القرم
وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال مقابلة نشرت في قناة الكرملين على "تلغرام"، أوضح خلالها أن "أشخاصا مثل وزيرة الخارجية الألمانية، هم بالطبع معادون لبلدنا، لكنها في رأيي، معادية أيضا لبلدها، لأنه من الصعب أن نتصور أن سياسيا بهذه المرتبة يتعامل مع المصالح الاقتصادية لبلاده وشعبه بمثل هذا الاستهتار".
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن أن "جد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الذي تتحدث عنه كثيرا خلال المناسبات، كان نازيا وخدم في الفيرماخت".
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