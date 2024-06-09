https://sarabic.ae/20240609/إعلام-يكشف-أخبار-غير-سارة-بوعد-ماكرون-لزيلينسكي-1089658761.html
إعلام يكشف أخبار غير سارة بوعد ماكرون لزيلينسكي
إعلام يكشف أخبار غير سارة بوعد ماكرون لزيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرحت صحيفة أمريكية أن فلاديمير زيلينسكي يأمل عبثًا أن تتمكن مقاتلات "ميراج" الفرنسية من تغيير مسار الصراع في أوكرانيا. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T06:41+0000
2024-06-09T06:41+0000
2024-06-09T06:41+0000
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وقال جاستن برونك، الخبير في المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية، للصحيفة: "فعالية ميراج 2000-5 محدودة في المقام الأول بصاروخ "جو-جو" من طراز ميكا".وأضاف برونك أن أنظمة الصواريخ الروسية القوية ستجبر الطيارين الأوكرانيين على الطيران على ارتفاعات منخفضة نسبيا، الأمر الذي سيحد من فعالية المقاتلات.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن باريس ستنقل طائرات "ميراج 2000-5" المقاتلة إلى كييف وستنظم تدريبًا للطيارين الأوكرانيين.صحيفة تقر برفض بايدن فكرة ماكرون بإرسال مدربين إلى أوكرانياوفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر تصريح ماكرون استفزازا. وأضاف أن موقف الرئيس الفرنسي يزيد التوتر في البر الرئيسي ولا يسهم في أي تطور إيجابي للأحداث.
https://sarabic.ae/20240606/ماكرون-فرنسا-ستزود-أوكرانيا-بـ5-طائرات-مقاتلة-وستدرب-الطيارين-الأوكرانيين-1089591419.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
إعلام يكشف أخبار غير سارة بوعد ماكرون لزيلينسكي
صرحت صحيفة أمريكية أن فلاديمير زيلينسكي يأمل عبثًا أن تتمكن مقاتلات "ميراج" الفرنسية من تغيير مسار الصراع في أوكرانيا.
وقال جاستن برونك، الخبير في المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية، للصحيفة: "فعالية ميراج 2000-5 محدودة في المقام الأول بصاروخ "جو-جو" من طراز ميكا".
ووفقا له، فإن طائرات "ميراج" الفرنسية، مثل نظيرتها الأمريكية "إف-16"، لن تكون قادرة على الصمود في وجه أنظمة الدفاع الجوي الروسية بسبب قصر مدى الصواريخ التي تخطط لتجهيز الطائرات للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف برونك أن أنظمة الصواريخ الروسية القوية ستجبر الطيارين الأوكرانيين على الطيران على ارتفاعات منخفضة نسبيا، الأمر الذي سيحد من فعالية المقاتلات.
وفقا لخبراء الطيران الذين قابلتهم صحيفة "بيزنس إنسايدر"، فإن مقاتلات "ميراج 2000-5" ليست مناسبة للقتال في أوكرانيا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إن باريس ستنقل طائرات "ميراج 2000-5" المقاتلة إلى كييف وستنظم تدريبًا للطيارين الأوكرانيين.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو تعتبر تصريح ماكرون استفزازا. وأضاف أن موقف الرئيس الفرنسي يزيد التوتر في البر الرئيسي ولا يسهم في أي تطور إيجابي للأحداث.