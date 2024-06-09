https://sarabic.ae/20240609/الإمارات-وأذربيجان-تعتزمان-إطلاق-منتدى-تبادل-الخبرات-الوزاري-1089664535.html

الإمارات وأذربيجان تعتزمان إطلاق "منتدى تبادل الخبرات الوزاري"

الإمارات وأذربيجان تعتزمان إطلاق "منتدى تبادل الخبرات الوزاري"

سبوتنيك عربي

تعتزم حكومتا الإمارات وأذربيجان إطلاق منتدى تبادل الخبرات الوزاري في باكو، عاصمة أذربيجان، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T11:09+0000

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وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن منتدى تبادل الخبرات الوزاري، يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية في مجالات التبادل المعرفي الحكومي، في مبادرة تستهدف توفير منصة للتعاون الثنائي والتواصل بين قيادات حكومتي البلدين لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب واستعراض قصص النجاح الحكومي.من جانبه، قال محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، إن تنظيم هذا المنتدى سيوفر منصة للقيادات الحكومية من البلدين لتبادل المعرفة ومشاركة الأفكار والخبرات والتجارب وقصص النجاح، واستعراض منظومة الفرص المستقبلية لتطوير العمل الحكومي، والارتقاء بالقطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بجودة حياة المجتمع.ويمثل المنتدى منصة استثنائية تم تطويرها لتعزيز التواصل مع الوزراء والمسؤولين والقيادات الإماراتية عبر حوارات تفاعلية استراتيجية ومناقشات شاملة تتناول عددا من المشاريع المشتركة الهادفة لصناعة المستقبل في جمهورية أذربيجان، حيث يهدف إلى تعزيز مبادرات تبادل الخبرات ونقل المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات، وبناء القدرات في مجالات استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات والاستجابة لها.تعقد خلال المنتدى سلسلة من الحوارات الوزارية ضمن أكثر من 20 جلسة واجتماعا، إضافة إلى جلسات تستعرض الخبرات الدولية بهدف استلهام الرؤى العالمية وأفضل الممارسات، وكذلك ورش عمل تستعرض أفضل التجارب الحكومية التي طورتها الدولة.ومن المنتظر أن يعمل المشاركون في المنتدى على تبادل الأفكار لتطوير مشاريع استراتيجية مؤثرة في 6 مجالات تشمل التنويع الاقتصادي والاستثمار، وحماية البيئة والطاقة الخضراء، والتعليم، والصحة، وجودة الحياة الاجتماعية، والخدمة العامة والابتكار.يذكر أن هذا المؤتمر يأتي بعدما أطلقت حكومتا الإمارات وأذربيجان، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 شراكة استراتيجية في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، في 7 محاور عمل تشمل التميز الحكومي، والخدمات الحكومية، وبناء القدرات، وغيرها.

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