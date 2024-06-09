https://sarabic.ae/20240609/البيت-الأبيض-يعلن-استعداد-الصين-للحوار-مع-أمريكا-1089669922.html

البيت الأبيض يعلن استعداد الصين للحوار مع أمريكا بشأن قضايا انتشار الأسلحة

البيت الأبيض يعلن استعداد الصين للحوار مع أمريكا بشأن قضايا انتشار الأسلحة

سبوتنيك عربي

أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، بأنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، أبدت الصين استعدادا أكبر للتعامل مع الولايات المتحدة بشأن... 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T12:49+0000

2024-06-09T12:49+0000

2024-06-09T12:49+0000

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وأضاف سوليفان خلال مقابلة أن واشنطن ستسعى جاهدة للحصول على رادع نووي موثوق به.وأضاف: "هذا لا يشبه نوعاً من المفاوضات المكثفة للحد من الأسلحة التي أجريناها مع الاتحاد السوفييتي في ذروة الحرب الباردة أو في فترة ما بعد الحرب الباردة مع روسيا، لكن هذه هي بداية الحوار، وسنواصل السير على هذا الطريق مع ضمان أن لدينا رادع نووي موثوق به للحفاظ على سلامة الولايات المتحدة وكذلك حلفائنا"، بحسب قوله.وأوضخ أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء "تطوير الترسانات النووية في دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية"، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية ستراقب الوضع عن كثب، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، ذكرت السفارة الصينية لدى واشنطن أن الصين مستعدة لإجراء اتصالات حول موضوع منع الانتشار النووي.بوتين: روسيا والولايات المتحدة تمتلكان أنظمة إنذار صاروخي وهو ما لا يوجد لدى الأوروبيينوتنص معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT الموقعة عام 1968، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1970 على أن خمس دول فقط تمتلك أسلحة نووية (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين)، وحظرت ظهور قوى نووية جديدة، فيما تعهدت الدول الخمس النووية بعدم نقل الأسلحة النووية إلى دول أخرى أو المساعدة في إنشائها، وتعهدت الأطراف المتبقية في المعاهدة بعدم قبول أو إنشاء قنبلة ذرية.

https://sarabic.ae/20240607/البيت-الأبيض-واشنطن-تجري-تغييرات-على-استراتيجيتها-للأسلحة-النووية-مع-التركيز-على-المنافسة--1089626545.html

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