https://sarabic.ae/20240607/بوتين-روسيا-والولايات-المتحدة-تمتلكان-أنظمة-إنذار-صاروخي-وهو-ما-لا-يوجد-لدى-الأوروبيين-1089625304.html
بوتين: روسيا والولايات المتحدة تمتلكان أنظمة إنذار صاروخي وهو ما لا يوجد لدى الأوروبيين
بوتين: روسيا والولايات المتحدة تمتلكان أنظمة إنذار صاروخي وهو ما لا يوجد لدى الأوروبيين
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا والولايات المتحدة لديهما أنظمة الإنذار الصاروخي الأكثر تقدمًا في العالم، مشيرًا إلى أن أوروبا ليس... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T16:17+0000
2024-06-07T16:17+0000
2024-06-07T16:17+0000
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وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إذا كان الأمر يتعلق بنوع من الضربات، فيجب على الجميع أن يفهموا أن روسيا لديها أنظمة التحذير من الصواريخ، والولايات المتحدة تمتلك ذلك أيضًا، ولا يوجد مثل هذا النظام المطور في أي مكان آخر، ولا يوجد نظام متطور في أوروبا، فهم يفتقرون إلى الحماية من هذه الناحية".وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "حاملات الطائرات من وجهة نظر حل المشكلات الجيوسياسية، وكأداة للجغرافيا السياسية لها معنى، من أجل نقلهم إلى تلك الأراضي التي يريد الأمريكيون أو الفرنسيون أو البريطانيون القتال ضدها. ولكن مع الأخذ في الاعتبار وجود أسلحة حديثة تفوق سرعتها سرعة الصوت في روسيا والصين، فإنها تفقد معناها إلى حد كبير".انطلقت فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط حضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ومشاركة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية بهدف تغطية الحدث.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 سيركز بشكل أساسي على الاقتصاد الروسي.وقال بيسكوف في تعليق للصحفي بافيل زاروبين: "من المعتاد أن الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) يركز على الاقتصاد، لذلك أنا مقتنع بأن خطابه سيخصص بشكل أساسي لاقتصاد بلادنا".ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بوتين: روسيا والولايات المتحدة تمتلكان أنظمة إنذار صاروخي وهو ما لا يوجد لدى الأوروبيين
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا والولايات المتحدة لديهما أنظمة الإنذار الصاروخي الأكثر تقدمًا في العالم، مشيرًا إلى أن أوروبا ليس لديها مثل هذه الأنظمة وهي تفتقر إلى الحماية.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إذا كان الأمر يتعلق بنوع من الضربات، فيجب على الجميع أن يفهموا أن روسيا لديها أنظمة التحذير من الصواريخ، والولايات المتحدة تمتلك ذلك أيضًا، ولا يوجد مثل هذا النظام المطور في أي مكان آخر، ولا يوجد نظام متطور في أوروبا، فهم يفتقرون إلى الحماية من هذه الناحية".
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن حاملات الطائرات كأداة جيوسياسية لها معنى لكن روسيا تمتلك وسائل فرط صوتية لتدميرها.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "حاملات الطائرات من وجهة نظر حل المشكلات الجيوسياسية، وكأداة للجغرافيا السياسية لها معنى، من أجل نقلهم إلى تلك الأراضي التي يريد الأمريكيون أو الفرنسيون أو البريطانيون القتال ضدها. ولكن مع الأخذ في الاعتبار وجود أسلحة حديثة تفوق سرعتها سرعة الصوت في روسيا والصين، فإنها تفقد معناها إلى حد كبير".
انطلقت فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط حضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ومشاركة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية بهدف تغطية الحدث.
وتشهد قاعات المنتدى أنشطة كبيرة وفعاليات متنوعة ولقاءات بين مسؤولين ودبلوماسيين واقتصاديين وخبراء في مختلف المجالات.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 سيركز بشكل أساسي على الاقتصاد الروسي.
وقال بيسكوف في تعليق للصحفي بافيل زاروبين: "من المعتاد أن الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) يركز على الاقتصاد، لذلك أنا مقتنع بأن خطابه سيخصص بشكل أساسي لاقتصاد بلادنا".
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.
ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.