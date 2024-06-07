https://sarabic.ae/20240607/بوتين-روسيا-والولايات-المتحدة-تمتلكان-أنظمة-إنذار-صاروخي-وهو-ما-لا-يوجد-لدى-الأوروبيين-1089625304.html

بوتين: روسيا والولايات المتحدة تمتلكان أنظمة إنذار صاروخي وهو ما لا يوجد لدى الأوروبيين

بوتين: روسيا والولايات المتحدة تمتلكان أنظمة إنذار صاروخي وهو ما لا يوجد لدى الأوروبيين

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا والولايات المتحدة لديهما أنظمة الإنذار الصاروخي الأكثر تقدمًا في العالم، مشيرًا إلى أن أوروبا ليس... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T16:17+0000

2024-06-07T16:17+0000

2024-06-07T16:17+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "إذا كان الأمر يتعلق بنوع من الضربات، فيجب على الجميع أن يفهموا أن روسيا لديها أنظمة التحذير من الصواريخ، والولايات المتحدة تمتلك ذلك أيضًا، ولا يوجد مثل هذا النظام المطور في أي مكان آخر، ولا يوجد نظام متطور في أوروبا، فهم يفتقرون إلى الحماية من هذه الناحية".وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "حاملات الطائرات من وجهة نظر حل المشكلات الجيوسياسية، وكأداة للجغرافيا السياسية لها معنى، من أجل نقلهم إلى تلك الأراضي التي يريد الأمريكيون أو الفرنسيون أو البريطانيون القتال ضدها. ولكن مع الأخذ في الاعتبار وجود أسلحة حديثة تفوق سرعتها سرعة الصوت في روسيا والصين، فإنها تفقد معناها إلى حد كبير".انطلقت فعاليات اليوم الثالث من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط حضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ومشاركة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية بهدف تغطية الحدث.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 سيركز بشكل أساسي على الاقتصاد الروسي.وقال بيسكوف في تعليق للصحفي بافيل زاروبين: "من المعتاد أن الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) يركز على الاقتصاد، لذلك أنا مقتنع بأن خطابه سيخصص بشكل أساسي لاقتصاد بلادنا".ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.

https://sarabic.ae/20240607/بوتين-روسيا-مستعدة-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-ولكن-وفقا-للشروط-التي-نوقشت-في-مينسك-وإسطنبول-1089623857.html

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