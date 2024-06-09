https://sarabic.ae/20240609/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-صاروخي-كروز-ومنصة-إطلاق-صواريخ-بمناطق-سيطرة-أنصار-الله-باليمن-1089685477.html

الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخي كروز ومنصة إطلاق صواريخ بمناطق سيطرة "أنصار الله" باليمن

الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخي كروز ومنصة إطلاق صواريخ بمناطق سيطرة "أنصار الله" باليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الاثنين، وقوع أضرار في سفينة شحن مملوكة لألمانيا إثر تعرضها لهجوم بصاروخين لـ"أنصار الله" في خليج عدن دون... 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T23:23+0000

2024-06-09T23:23+0000

2024-06-09T23:23+0000

الجيش الأمريكي

أنصار الله

العالم

طوفان الأقصى

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القاهرة – سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس"، "أطلق الحوثيون المدعومين من إيران صاروخًا مضادًا للسفن وصاروخًا كروز مضادًا للسفن في خليج عدن. أصاب كلا الصاروخين سفينة "إم.في نوردرني"، وهي سفينة شحن تملكها وتديرها ألمانيا وترفع علم أنتيغوا وبربادوس. أبلغت السفينة عن حدوث أضرار لكنها استمرت في العمل. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".وأشار البيان إلى أن "أنصار الله" أطلقت "صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن. أصاب أحد الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية سفينة الحاويات "إم.في تافيشي" وهي سفينة حاويات تملكها وتديرها سويسرا وترفع العلم الليبيري. وقد أبلغت السفينة عن حدوث أضرار لكنها استمرت في العمل. تم تدمير الصاروخ الثاني بنجاح بواسطة سفينة التحالف. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".ويأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار الله" استهداف المدمرة البريطانية "دايموند" في البحر الأحمر، ومهاجمة سفينتين تجاريتين (نورديرني) و(إم إس سي تافيشي) في البحر العربي بالصواريخ والطائرات المُسيرة.وكانت "أنصار الله"، كشفت، يوم الخميس قبل الماضي (30 مايو/ أيار)، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأميركية وبريطانية.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم, طوفان الأقصى