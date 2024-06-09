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الجيش الأمريكي ينفي استخدام الرصيف البحري في استعادة المحتجزين الإسرائيليين
الجيش الأمريكي ينفي استخدام الرصيف البحري في استعادة المحتجزين الإسرائيليين
سبوتنيك عربي
نفى الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، استخدام الرصيف البحري المخصص لنقل المساعدات الإنسانية، في عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" من مخيم النصيرات في... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T06:50+0000
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، إنه لم يتم استخدام الرصيف البحري الإنساني بما في ذلك معداته وأفراده وأصوله في عملية إنقاذ المحتجزين في غزة.وأضاف البيان: "استخدم الإسرائيليون المنطقة الواقعة جنوب الرصيف لإعادة المحتجزين بأمان إلى إسرائيل".وأوضح أنه "تم إنشاء الرصيف المؤقت على ساحل غزة لغرض واحد فقط، وهو المساعدة في نقل المساعدات الإضافية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة".كما شدد البيان على أن أي "ادعاء بخلاف ذلك فهو زائف".وكانت تقارير قد تحدثت عن دخول القوات الإسرائيلية لاستعادة المحتجزين في غطاء إنساني عبر سيارات مساعدات إلى المخيم قادمة من الرصيف البحري العائم.وأظهرت لقطات فيديو، أمس السبت، لحظة إجلاء الجيش الإسرائيلي للمحتجزين الأربعة الذين أعلن استعادتهم من مخيم النصيرات من أمام الرصيف البحري الأمريكي.
https://sarabic.ae/20240608/كتائب-القسام-الجيش-الإسرائيلي-قتل-عددا-من-الأسرى-خلال-عملية-تحرير-الرهائن-في-النصيرات-1089655915.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الأمريكي ينفي استخدام الرصيف البحري في استعادة المحتجزين الإسرائيليين

06:50 GMT 09.06.2024
© AFP 2023الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأمريكي على شواطئ غزة
الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأمريكي على شواطئ غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AFP 2023
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نفى الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، استخدام الرصيف البحري المخصص لنقل المساعدات الإنسانية، في عملية استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" من مخيم النصيرات في قطاع غزة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، إنه لم يتم استخدام الرصيف البحري الإنساني بما في ذلك معداته وأفراده وأصوله في عملية إنقاذ المحتجزين في غزة.
وأضاف البيان: "استخدم الإسرائيليون المنطقة الواقعة جنوب الرصيف لإعادة المحتجزين بأمان إلى إسرائيل".
وأوضح أنه "تم إنشاء الرصيف المؤقت على ساحل غزة لغرض واحد فقط، وهو المساعدة في نقل المساعدات الإضافية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة".
كما شدد البيان على أن أي "ادعاء بخلاف ذلك فهو زائف".
عناصر من كتائب القسام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
"كتائب القسام": الجيش الإسرائيلي قتل عددا من الأسرى خلال عملية تحرير البعض منهم في النصيرات
أمس, 22:07 GMT
وكانت تقارير قد تحدثت عن دخول القوات الإسرائيلية لاستعادة المحتجزين في غطاء إنساني عبر سيارات مساعدات إلى المخيم قادمة من الرصيف البحري العائم.
وأظهرت لقطات فيديو، أمس السبت، لحظة إجلاء الجيش الإسرائيلي للمحتجزين الأربعة الذين أعلن استعادتهم من مخيم النصيرات من أمام الرصيف البحري الأمريكي.
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