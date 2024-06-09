https://sarabic.ae/20240609/حملة-ضخمة-السعودية-بالمرصاد-للحجاج-المخالفين-1089666388.html
حملة ضخمة... السعودية بالمرصاد للحجاج المخالفين
حملة ضخمة... السعودية بالمرصاد للحجاج المخالفين
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة أمن الحج في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية عن خططها الأمنية لموسم حج هذا العام، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين للشروط والضوابط. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T11:39+0000
2024-06-09T11:39+0000
2024-06-09T11:39+0000
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حملة ضخمة... السعودية بالمرصاد للحجاج المخالفين
أعلنت قيادة أمن الحج في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية عن خططها الأمنية لموسم حج هذا العام، مؤكدة أنها لن تتهاون مع المخالفين للشروط والضوابط.