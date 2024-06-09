https://sarabic.ae/20240609/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عواقب-الحرب-مع-روسيا-1089672469.html
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عواقب الحرب مع روسيا
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عواقب الحرب مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، بأن غريبي الأطوار في الغرب يخطئون عندما يعتقدون أنهم قادرون على مقاومة روسيا في حالة الحرب. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T13:59+0000
2024-06-09T13:59+0000
2024-06-09T13:59+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة: "أعتقد أن هناك افتراضًا بأننا سنضرب الروس وسيكون الروس خائفين جدًا ومصدومين لدرجة أن الجميع سيهربون أو شيء من هذا القبيل. ليس لدي أي فكرة عما يدور في أذهان هؤلاء الناس، لكن هذا لن ينجح. نحن لسنا مستعدين لهذا".وقال: "ليس لدينا القدرة على الإصلاح لنقل المعدات، ونحن نعتمد على عدد صغير جدًا من محاور السكك الحديدية القادمة من ألمانيا وعدد صغير من الموانئ، ولا أرى أن أيًا من ذلك يتحسن بسرعة، وعلاوة على ذلك هذه الموانئ والمطارات يمكن مهاجمتها وسيتم تدميرها بسرعة كبيرة".وقال: "أعتقد أن هذه مأساة. يجب أن نتجنبها بأي ثمن".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تريد الدخول في نزاع عسكري مباشر مع الناتو ، ولكن إذا رغب طرف ما بذلك، فموسكو مستعدة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عواقب الحرب مع روسيا
أفاد مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، بأن غريبي الأطوار في الغرب يخطئون عندما يعتقدون أنهم قادرون على مقاومة روسيا في حالة الحرب.
وقال خلال مقابلة: "أعتقد أن هناك افتراضًا بأننا سنضرب الروس وسيكون الروس خائفين جدًا ومصدومين لدرجة أن الجميع سيهربون أو شيء من هذا القبيل. ليس لدي أي فكرة عما يدور في أذهان هؤلاء الناس، لكن هذا لن ينجح. نحن لسنا مستعدين لهذا".
وأوضح أن الإمدادات العسكرية الغربية استنفدت إلى حد كبير، مشيرا إلى أنه ليس لديهم (الغرب) مصانع لإنتاج الذخيرة أو المعدات.
وقال: "ليس لدينا القدرة على الإصلاح لنقل المعدات، ونحن نعتمد على عدد صغير جدًا من محاور السكك الحديدية القادمة من ألمانيا وعدد صغير من الموانئ، ولا أرى أن أيًا من ذلك يتحسن بسرعة، وعلاوة على ذلك هذه الموانئ والمطارات يمكن مهاجمتها وسيتم تدميرها بسرعة كبيرة".
وأكد أنه لهذه الأسباب فإن الناتو محكوم عليه بالفشل، مضيفا أنه لا يوجد الآن أي حديث عن أي تماسك داخل قوات التحالف، الجيش الأمريكي الآن ضعيف للغاية، والأوروبيون في نفس الوضع السيئ.
وقال: "أعتقد أن هذه مأساة. يجب أن نتجنبها بأي ثمن".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تريد الدخول في نزاع عسكري مباشر مع الناتو ، ولكن إذا رغب طرف ما بذلك، فموسكو مستعدة.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف
، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.