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https://sarabic.ae/20240609/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عواقب-الحرب-مع-روسيا-1089672469.html
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عواقب الحرب مع روسيا
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عواقب الحرب مع روسيا
سبوتنيك عربي
‏ ‏أفاد مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، بأن غريبي الأطوار في الغرب يخطئون عندما يعتقدون أنهم قادرون على مقاومة روسيا في حالة الحرب. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T13:59+0000
2024-06-09T13:59+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة: "أعتقد أن هناك افتراضًا بأننا سنضرب الروس وسيكون الروس خائفين جدًا ومصدومين لدرجة أن الجميع سيهربون أو شيء من هذا القبيل. ليس لدي أي فكرة عما يدور في أذهان هؤلاء الناس، لكن هذا لن ينجح. نحن لسنا مستعدين لهذا".وقال: "ليس لدينا القدرة على الإصلاح لنقل المعدات، ونحن نعتمد على عدد صغير جدًا من محاور السكك الحديدية القادمة من ألمانيا وعدد صغير من الموانئ، ولا أرى أن أيًا من ذلك يتحسن بسرعة، وعلاوة على ذلك هذه الموانئ والمطارات يمكن مهاجمتها وسيتم تدميرها بسرعة كبيرة".وقال: "أعتقد أن هذه مأساة. يجب أن نتجنبها بأي ثمن".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تريد الدخول في نزاع عسكري مباشر مع الناتو ، ولكن إذا رغب طرف ما بذلك، فموسكو مستعدة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240609/الجيش-الروسي-يسقط-مروحية-مي--8-و66-مسيرة-أوكرانية-1089664749.html
https://sarabic.ae/20240609/سيناتور-روسي--يدعو-الغرب-إلى-وقف-تمويل-قتل-المدنيين-1089671308.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار سابق في البنتاغون يكشف عواقب الحرب مع روسيا

13:59 GMT 09.06.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قاذفة الصواريخ المتعددة "غراد" التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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تابعنا عبر
‏ ‏أفاد مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، بأن غريبي الأطوار في الغرب يخطئون عندما يعتقدون أنهم قادرون على مقاومة روسيا في حالة الحرب.
وقال خلال مقابلة: "أعتقد أن هناك افتراضًا بأننا سنضرب الروس وسيكون الروس خائفين جدًا ومصدومين لدرجة أن الجميع سيهربون أو شيء من هذا القبيل. ليس لدي أي فكرة عما يدور في أذهان هؤلاء الناس، لكن هذا لن ينجح. نحن لسنا مستعدين لهذا".

وأوضح أن الإمدادات العسكرية الغربية استنفدت إلى حد كبير، مشيرا إلى أنه ليس لديهم (الغرب) مصانع لإنتاج الذخيرة أو المعدات.

مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
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وقال: "ليس لدينا القدرة على الإصلاح لنقل المعدات، ونحن نعتمد على عدد صغير جدًا من محاور السكك الحديدية القادمة من ألمانيا وعدد صغير من الموانئ، ولا أرى أن أيًا من ذلك يتحسن بسرعة، وعلاوة على ذلك هذه الموانئ والمطارات يمكن مهاجمتها وسيتم تدميرها بسرعة كبيرة".

وأكد أنه لهذه الأسباب فإن الناتو محكوم عليه بالفشل، مضيفا أنه لا يوجد الآن أي حديث عن أي تماسك داخل قوات التحالف، الجيش الأمريكي الآن ضعيف للغاية، والأوروبيون في نفس الوضع السيئ.

وقال: "أعتقد أن هذه مأساة. يجب أن نتجنبها بأي ثمن".
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
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13:43 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تريد الدخول في نزاع عسكري مباشر مع الناتو ، ولكن إذا رغب طرف ما بذلك، فموسكو مستعدة.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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