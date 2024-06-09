مهرجان الكرز في حمانا: تقليد سنوي يجمع الأهالي والزوار في احتفال اقتصادي وثقافي.. فيديو وصور
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bay
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في الأسبوع الثالث من شهر يونيو/حزيران من كل عام، تحتفل بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان بمهرجان الكرز السنوي. هذا الحدث الذي أصبح تقليداً راسخاً في البلدة يستقطب آلاف الزوار من مختلف المناطق اللبنانية، حيث يتوافد الناس للاستمتاع بأجواء الفرح والمشاركة في عملية قطاف الكرز.
لورا البيري، عضو في لجنة تنظيم يوم الكرز في حمانا، توضح أن المهرجان يُعد من أهم الأحداث السنوية في البلدة.
تقول البيري: "مهرجان الكرز هو يوم تقليدي في بلدة حمانا، نحتفل فيه منذ 14 عاماً. يهدف المهرجان إلى تصريف إنتاج مزارعي حمانا من الكرز، ويتم تصريف جزء كبير من الإنتاج في هذا اليوم، سواء من خلال رحلات قطف الكرز للزوار أو من خلال البيع بشكل مباشر في السوق، هذا الحدث سنوي ونحييه في الأسبوع الثالث من حزيران بحسب مدى جهوزية الكرز للقطف".
وتضيف البيري أن المهرجان يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية في البلدة بشكل كبير، حيث يستفيد جميع أبناء البلدة من أصحاب المتاجر والمطاعم والفنادق وحتى الأفراد، "جميع أبناء البلدة يستفيدون مادياً من بيع أي سلعة أخرى لأن عدد الزوار كبير جداً، إلى جانب تعريف الناس على البلدة والتسويق لها لكي تقصدها الناس صيفاً وشتاءً"، تقول البيري.
من جهته، يؤكد رائد الأعور، وهو مزارع من حمانا، على أهمية المهرجان في تعزيز سمعة البلدة ومنتجاتها الزراعية. يقول الأعور: "حمانا أصبحت مشهورة بالكرز ومذاق حبة الكرز التي تبدأ بالحلو وتنتهي بالطعم الحامض. هذا النوع من الكرز ليس متواجداً في أي مكان آخر، الحمد لله الموسم جيد هذا العام والقطاف بدأ باكراً، ولو انتظرنا عدة أيام كان سيكون أفضل. ومشهد اكتظاظ الزوار يشهد اليوم، الجميع سعيد ويشترون الكرز بكثافة".
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
1/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
2/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
3/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
4/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
5/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
6/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
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© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
8/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
9/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
10/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
11/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
12/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
13/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
14/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
15/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
16/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
© Sputnik . Abed.K Bayاحتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
17/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
1/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
2/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
3/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
4/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
5/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
6/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
7/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
8/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
9/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
10/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
11/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
12/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
13/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
14/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
15/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
16/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
17/17
© Sputnik . Abed.K Bay
احتفال بلدة حمانا الواقعة في جبل لبنان خلال شهر يونيو بمهرجان الكرز السنوي
ويتضمن المهرجان أكشاك للكرز ومنتجات من الكرز كالكعك والمربى والعصائر وغيرها، إلى جانب منتجات وحرف يدوية، ويشمل المهرجان أيضاً عروضاً موسيقية واستعراضية.
هذا المهرجان السنوي يساهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين أهالي البلدة والزوار، ويعزز من أهمية القطاع الزراعي في المنطقة، حمانا تستمر في الحفاظ على هذا التقليد الجميل، الذي لا يجلب الفرح فقط بل يعزز أيضاً من ازدهارها الاقتصادي والثقافي.