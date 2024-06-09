https://sarabic.ae/20240609/هيئة-التجارة-البحرية-البريطانية-تعلن-تعرض-سفينة-إلى-حادث-قبالة-عدن-1089677695.html
هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة إلى حادث قبالة عدن
هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة إلى حادث قبالة عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، تعرض سفينة تجارية إلى حادث قبالة سواحل اليمن في خليج عدن. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T16:53+0000
2024-06-09T16:53+0000
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وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان عبر موقعها، أنها "تلقت تقريراً عن حادث على بعد 89 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن في اليمن".ونصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف المدمرة البريطانية "دايموند" بعدد من الصواريخ الباليستية في البحر الأحمر.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sarabic.ae/20240609/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-المدمرة-البريطانية-دايموند--في-البحر-الأحمر-1089670343.html
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أخبار اليمن الأن, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن تعرض سفينة إلى حادث قبالة عدن
أعلنت هيئة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، تعرض سفينة تجارية إلى حادث قبالة سواحل اليمن في خليج عدن.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في بيان عبر موقعها، أنها "تلقت تقريراً عن حادث على بعد 89 ميلاً بحرياً جنوب غربي عدن في اليمن".
وأضاف البيان أن "السلطات تقوم بالتحقيق".
ونصحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف المدمرة البريطانية "دايموند" بعدد من الصواريخ الباليستية في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانيةَ "دايموند" في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وكانت الإصابة دقيقة".
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله
" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.