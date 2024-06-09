https://sarabic.ae/20240609/هيئة-بحرية-بريطانية-إخماد-حريق-في-سفينة-إثر-تعرضها-لقصف-قبالة-سواحل-اليمن-1089656692.html

هيئة بحرية بريطانية: إخماد حريق في سفينة إثر تعرضها لقصف قبالة سواحل اليمن

هيئة بحرية بريطانية: إخماد حريق في سفينة إثر تعرضها لقصف قبالة سواحل اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الأحد، إخماد حريق نشب في سفينة تجارية إثر تعرضها إلى قصف مجهول قبالة سواحل اليمن، التي تشهد هجمات متكررة لجماعة "أنصار الله"... 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T01:59+0000

2024-06-09T01:59+0000

2024-06-09T01:59+0000

غزة

أنصار الله

بريطانيا

العالم العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبر موقعها، أن "الربان أفاد بأن السفينة أصيبت بقذيفة مجهولة، وكان هناك حريق صغير موجودة في محطة الإرساء، وتم الإبلاغ عن إخمادها الآن".وأضافت: "تم الإبلاغ أن جميع أفراد الطاقم بأمان والسفينة تتجه الآن إلى محطتها التالية".ونصحت الهيئة البريطانية، السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، استهداف سفينتين في البحر الأحمر (إلبيلا) و(أول جنوة) بالصواريخ والطائرات المُسيرة، على خلفية "انتهاكهما قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل".

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