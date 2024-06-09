هيئة بحرية بريطانية: إخماد حريق في سفينة إثر تعرضها لقصف قبالة سواحل اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:32 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا تحتفظ بحقها بتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240609/هيئة-بحرية-بريطانية-إخماد-حريق-في-سفينة-إثر-تعرضها-لقصف-قبالة-سواحل-اليمن-1089656692.html
هيئة بحرية بريطانية: إخماد حريق في سفينة إثر تعرضها لقصف قبالة سواحل اليمن
هيئة بحرية بريطانية: إخماد حريق في سفينة إثر تعرضها لقصف قبالة سواحل اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الأحد، إخماد حريق نشب في سفينة تجارية إثر تعرضها إلى قصف مجهول قبالة سواحل اليمن، التي تشهد هجمات متكررة لجماعة "أنصار الله"... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T01:59+0000
2024-06-09T01:59+0000
غزة
أنصار الله
بريطانيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088507028_0:143:2550:1577_1920x0_80_0_0_c9ba069665aa7494bfdd99bc81739a69.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبر موقعها، أن "الربان أفاد بأن السفينة أصيبت بقذيفة مجهولة، وكان هناك حريق صغير موجودة في محطة الإرساء، وتم الإبلاغ عن إخمادها الآن".وأضافت: "تم الإبلاغ أن جميع أفراد الطاقم بأمان والسفينة تتجه الآن إلى محطتها التالية".ونصحت الهيئة البريطانية، السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، استهداف سفينتين في البحر الأحمر (إلبيلا) و(أول جنوة) بالصواريخ والطائرات المُسيرة، على خلفية "انتهاكهما قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل".
https://sarabic.ae/20240608/كتائب-القسام-الجيش-الإسرائيلي-قتل-عددا-من-الأسرى-خلال-عملية-تحرير-الرهائن-في-النصيرات-1089655915.html
غزة
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088507028_104:0:2371:1700_1920x0_80_0_0_4e5e078bcdde6aa3efe92a0ded7a3739.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غزة, أنصار الله, بريطانيا, العالم العربي
غزة, أنصار الله, بريطانيا, العالم العربي

هيئة بحرية بريطانية: إخماد حريق في سفينة إثر تعرضها لقصف قبالة سواحل اليمن

01:59 GMT 09.06.2024
© AFP 2023 / KHALED ZIADصورة ملتقطة في 23 مارس 2024 لسفينة الشحن روبيمار مغمورة جزئيا قبالة سواحل اليمن
صورة ملتقطة في 23 مارس 2024 لسفينة الشحن روبيمار مغمورة جزئيا قبالة سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AFP 2023 / KHALED ZIAD
تابعنا عبر
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الأحد، إخماد حريق نشب في سفينة تجارية إثر تعرضها إلى قصف مجهول قبالة سواحل اليمن، التي تشهد هجمات متكررة لجماعة "أنصار الله" اليمنية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تبررها الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة منها بإسرائيل، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبر موقعها، أن "الربان أفاد بأن السفينة أصيبت بقذيفة مجهولة، وكان هناك حريق صغير موجودة في محطة الإرساء، وتم الإبلاغ عن إخمادها الآن".
وأضافت: "تم الإبلاغ أن جميع أفراد الطاقم بأمان والسفينة تتجه الآن إلى محطتها التالية".
ونصحت الهيئة البريطانية، السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
عناصر من كتائب القسام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
كتائب القسام: الجيش الإسرائيلي قتل عددا من الأسرى خلال عملية تحرير الرهائن في النصيرات
أمس, 22:07 GMT
ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، استهداف سفينتين في البحر الأحمر (إلبيلا) و(أول جنوة) بالصواريخ والطائرات المُسيرة، على خلفية "انتهاكهما قرار [الجماعة] حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала