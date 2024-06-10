https://sarabic.ae/20240610/الحكومة-المصرية-تنفي-الشائعات-المتداولة-عن-التعديل-الوزاري-1089705726.html

الحكومة المصرية تنفي الشائعات المتداولة عن التعديل الوزاري

الحكومة المصرية تنفي الشائعات المتداولة عن التعديل الوزاري

سبوتنيك عربي

نفى مصدر حكومي مصري شائعات تداولتها حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديل الوزاري المرتقب، حيث قال إنه لا صحة لكل ما تم نشره شكلا وموضوعا في هذا الصدد. 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T11:52+0000

2024-06-10T11:52+0000

2024-06-10T11:52+0000

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ونقلت موقع "اليوم السابع" الإلكترونية عن المصدر الحكومي قوله: "لا صحة لكل ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات الوزارية"، مؤكدا أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة المصرية يكثف مشاوراته لـ تشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية طبقا لما وجه به رئيس الجمهورية.وفي وقت سابق، تقدم رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، باستقالته، لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن السيسي كلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.كما وجه السيسي بأن "تضع الحكومة الجديدة ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".وشدد الرئيس المصري على أن تواصل الحكومة الجديدة "مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات".في السياق ذاته، كلف الرئيس السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء الماضي، عن رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول شهر يونيو/حزيران.وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي إنه "لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ 30 سنة"، وأضاف: "سعر الخبز تضاعف عشرات المرات خلال تلك السنوات"، لافتًا إلى أن الأمر حمّل الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة.وتابع مدبولي: "كل هدفنا تقليص الدعم بصورة قليلة، خاصة أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية 1.25 جنيه ويباع بـ5 قروش".وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح، في وقت سابق، بأن فاتورة الدعم السنة المالية المقبلة تبلغ 636 مليار جنيه بزيادة 20% عن السنة المالية الجارية، وكشف مدبولي عن تكليفه وزير الكهرباء بوضع خطة جديدة لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيا لمدة 4 سنوات.

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