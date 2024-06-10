https://sarabic.ae/20240610/الدعم-السريع-تنشر-مقطعا-لسوق-مدمرة-وتتهم-الجيش-السوداني-بقصفها-فيديو-1089689484.html

"الدعم السريع" تنشر مقطعا لسوق مدمرة وتتهم الجيش السوداني بقصفها... فيديو

"الدعم السريع" تنشر مقطعا لسوق مدمرة وتتهم الجيش السوداني بقصفها... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت قوات "الدعم السريع" مقطع فيديو يظهر دمارا كبيرا طال سوق قندهار في مدينة أم درمان، متهمة طيران الجيش السوداني بقصفه بالبراميل المتفجرة. 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T06:02+0000

2024-06-10T06:02+0000

2024-06-10T06:02+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

المجلس السيادي في السودان

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089609667_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_28a9e97eb039346775a353179474fd9e.jpg

وأصدرت "الدعم السريع" بيانا قالت فيه إن "الطيران التابع للجيش السوداني شن غارة في العاصمة الخرطوم، التي تسببت في مقتل أكثر من 50 مدنيا"، على حد وصف البيان.وأوضح البيان أن: "الطيران العسكري ألقى براميل متفجرة على سوق قندهار في مدينة أم درمان، التي تعتبر من أكبر مدن العاصمة الخرطوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 مدنياً وإصابة العشرات، وأن معظم الضحايا هم من النساء اللاتي يقمن ببيع الأطعمة".في السياق ذاته، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتنفيذ غارات مماثلة على بلدة الكومة في شمال دارفور، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.وأكدت الدعم السريع أن "ما يجري من سلسة استهداف متكرر على هذه المناطق وبطريقة انتقائية، يشكل انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني"، مجددة "دعوتها للمجتمع الدولي ومنظماته المهتمة بالشأن الإنساني، لإدانة هذا السلوك البربري والممارسات الإرهابية تجاه المواطنين الأبرياء وقصفهم بالبراميل المتفجرة".وأفرجت قوات الدعم السريع، في وقت سابق، عن 537 من ضباط ومنسوبي الشرطة السودانية المحتجزين لديها منذ اندلاع الحرب مع الجيش في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.وجاء ذلك في بيان لقوات الدعم السريع قالت فيه إن "إطلاق أسرى الشرطة جاءت استجابة لمبادرة من إدريس أبو قرون، أحد رجالات الطرق الصوفية في السودان"، حسبما ذكر موقع "أخبار السودان".وأضاف البيان أن "الدعم السريع" أقدمت على تلك الخطوة بشكل منفرد بعد أن تسلمت موافقة مكتوبة في الرابع من يونيو/ حزيران ردا على مقترح بأن تقوم بعملية إطلاق سراح الأسرى من منتسبي الجيش والشرطة بصورة منفردة، وذلك حفاظاً على أرواح موظفي اللجنة الدولية، وعلى أرواح الأسرى الذين باتوا هدفاً للجيش.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

https://sarabic.ae/20240605/الأمم-المتحدة-مجاعة-تهدد-5-ملايين-بسبب-حرب-السودان-1089539129.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار