https://sarabic.ae/20240610/الولايات-المتحدة-تستأنف-إنزال-المساعدات-جوا-شمالي-غزة-1089689368.html
الولايات المتحدة تستأنف إنزال المساعدات جوا شمالي غزة
الولايات المتحدة تستأنف إنزال المساعدات جوا شمالي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة شحن أمريكية أسقطت أكثر من 10 أطنان من المساعدات الغذائية في شمال غزة يوم أمس الأحد، بعد تعليق تلك الإمدادات بسبب العمليات... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T05:56+0000
2024-06-10T05:56+0000
2024-06-10T05:56+0000
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان: "عملية الإنزال الجوي وفرت مساعدة إنسانية منقذة للحياة في شمال غزة".وأضافت: "حتى الآن، أسقطت الولايات المتحدة جوا أكثر من 1050 طنا متريا من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المساعدة المقدمة عبر الممر اللوجستي المشترك عبر البحر".وتابعت: "عمليات الإنزال الجوي هذه جزء من جهد متواصل، ويتواصل التخطيط لعمليات تسليم جوية لاحقة".من جانبه، قال نائب قائد القيادة المركزية، براد كوبر، في وقت سابق،إن التسليم "توقف بسبب العمليات التي أجريت في شمال القطاع، لكن من المتوقع استئنافه قريبا".
https://sarabic.ae/20240610/الولايات-المتحدة-تدعو-مجلس-الأمن-للتصويت-على-مقترح-الهدنة-في-غزة-1089688481.html
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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تستأنف إنزال المساعدات جوا شمالي غزة
أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة شحن أمريكية أسقطت أكثر من 10 أطنان من المساعدات الغذائية في شمال غزة يوم أمس الأحد، بعد تعليق تلك الإمدادات بسبب العمليات الإسرائيلية في المنطقة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان: "عملية الإنزال الجوي وفرت مساعدة إنسانية منقذة للحياة في شمال غزة".
وأضافت: "حتى الآن، أسقطت الولايات المتحدة جوا أكثر من 1050 طنا متريا من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المساعدة المقدمة عبر الممر اللوجستي المشترك عبر البحر".
وتابعت: "عمليات الإنزال الجوي هذه جزء من جهد متواصل، ويتواصل التخطيط لعمليات تسليم جوية لاحقة".
في نهاية مايو/ أيار، قال البنتاغون إن عوامل مثل العمليات الإسرائيلية والظروف الجوية تؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية من الجو.
من جانبه، قال نائب قائد القيادة المركزية، براد كوبر، في وقت سابق،إن التسليم "توقف بسبب العمليات التي أجريت في شمال القطاع، لكن من المتوقع استئنافه قريبا".