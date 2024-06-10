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الولايات المتحدة تستأنف إنزال المساعدات جوا شمالي غزة
الولايات المتحدة تستأنف إنزال المساعدات جوا شمالي غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة شحن أمريكية أسقطت أكثر من 10 أطنان من المساعدات الغذائية في شمال غزة يوم أمس الأحد، بعد تعليق تلك الإمدادات بسبب العمليات... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T05:56+0000
2024-06-10T05:56+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان: "عملية الإنزال الجوي وفرت مساعدة إنسانية منقذة للحياة في شمال غزة".وأضافت: "حتى الآن، أسقطت الولايات المتحدة جوا أكثر من 1050 طنا متريا من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المساعدة المقدمة عبر الممر اللوجستي المشترك عبر البحر".وتابعت: "عمليات الإنزال الجوي هذه جزء من جهد متواصل، ويتواصل التخطيط لعمليات تسليم جوية لاحقة".من جانبه، قال نائب قائد القيادة المركزية، براد كوبر، في وقت سابق،إن التسليم "توقف بسبب العمليات التي أجريت في شمال القطاع، لكن من المتوقع استئنافه قريبا".
https://sarabic.ae/20240610/الولايات-المتحدة-تدعو-مجلس-الأمن-للتصويت-على-مقترح-الهدنة-في-غزة-1089688481.html
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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تستأنف إنزال المساعدات جوا شمالي غزة

05:56 GMT 10.06.2024
© AFP 2023الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي أن طائرة شحن أمريكية أسقطت أكثر من 10 أطنان من المساعدات الغذائية في شمال غزة يوم أمس الأحد، بعد تعليق تلك الإمدادات بسبب العمليات الإسرائيلية في المنطقة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان: "عملية الإنزال الجوي وفرت مساعدة إنسانية منقذة للحياة في شمال غزة".
وأضافت: "حتى الآن، أسقطت الولايات المتحدة جوا أكثر من 1050 طنا متريا من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المساعدة المقدمة عبر الممر اللوجستي المشترك عبر البحر".
وتابعت: "عمليات الإنزال الجوي هذه جزء من جهد متواصل، ويتواصل التخطيط لعمليات تسليم جوية لاحقة".
في نهاية مايو/ أيار، قال البنتاغون إن عوامل مثل العمليات الإسرائيلية والظروف الجوية تؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية من الجو.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن للتصويت على مقترح الهدنة في غزة
04:16 GMT
من جانبه، قال نائب قائد القيادة المركزية، براد كوبر، في وقت سابق،إن التسليم "توقف بسبب العمليات التي أجريت في شمال القطاع، لكن من المتوقع استئنافه قريبا".
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