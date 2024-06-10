https://sarabic.ae/20240610/باحث-سياسي-واشنطن-ستحاول-إشعال-الفتن-والحروب-في-أفريقيا-بعد-التقارب-الحاصل-مع-روسيا-1089717897.html
باحث سياسي: واشنطن ستحاول إشعال الفتن والحروب في أفريقيا بعد التقارب الحاصل مع روسيا
باحث سياسي: واشنطن ستحاول إشعال الفتن والحروب في أفريقيا بعد التقارب الحاصل مع روسيا
سبوتنيك عربي
شدّد الباحث في الشأن السياسي المغاربي والأفريقي، إدريس أحميد، بأن "القارة الأفريقية تشهد تحولات كبيرة لناحية الابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بعد... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T15:31+0000
2024-06-10T15:31+0000
2024-06-10T15:31+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أفريقيا
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وفيما ذكّر أحميد بأن السودان كان حليفاً للاتحاد السوفيتي السابق، رأى أحميد في حديثٍ لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الخرطوم تحتاج الآن لدعم سياسي وعسكري واقتصادي، ومن هنا أهمية التعاون مع موسكو".وأشار أحميد إلى وجود تنافسٍ في القارة الافريقية، مؤكدا أن "الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري وهي لن تخرج بالمجان من أفريقيا، بل ستعلّق على شماعة الإرهاب"، وتوقع بأن "تحاول إشعال الفتن والحروب من خلال قطع المساعدات وخلق بؤر توتر جديدة ودعم المعارضات ومحاولات الانقلاب".
https://sarabic.ae/20240528/عسكريون-روس-يحررون-جنود-تشاديين-بعملية-خاصة-في-أفريقيا-الوسطى--1089289186.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أفريقيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أفريقيا
باحث سياسي: واشنطن ستحاول إشعال الفتن والحروب في أفريقيا بعد التقارب الحاصل مع روسيا
حصري
شدّد الباحث في الشأن السياسي المغاربي والأفريقي، إدريس أحميد، بأن "القارة الأفريقية تشهد تحولات كبيرة لناحية الابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بعد فشل التعاون معهما، والتوجه نحو روسيا والصين".
وفيما ذكّر أحميد بأن السودان كان حليفاً للاتحاد السوفيتي السابق، رأى أحميد في حديثٍ لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الخرطوم تحتاج الآن لدعم سياسي وعسكري واقتصادي، ومن هنا أهمية التعاون مع موسكو".
ولفت إلى توجهٍ مماثل لدى النيجر خصوصاً بعد الانقلاب الأخير وإخراج القوات الفرنسية والأمريكية من هناك.
وأشار أحميد إلى وجود تنافسٍ في القارة الافريقية، مؤكدا أن "الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري وهي لن تخرج بالمجان من أفريقيا، بل ستعلّق على شماعة الإرهاب"، وتوقع بأن "تحاول إشعال الفتن والحروب من خلال قطع المساعدات وخلق بؤر توتر جديدة ودعم المعارضات ومحاولات الانقلاب".