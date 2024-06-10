باحث سياسي: واشنطن ستحاول إشعال الفتن والحروب في أفريقيا بعد التقارب الحاصل مع روسيا

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المقهى الثقافي
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صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
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183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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باحث سياسي: واشنطن ستحاول إشعال الفتن والحروب في أفريقيا بعد التقارب الحاصل مع روسيا
باحث سياسي: واشنطن ستحاول إشعال الفتن والحروب في أفريقيا بعد التقارب الحاصل مع روسيا
سبوتنيك عربي
شدّد الباحث في الشأن السياسي المغاربي والأفريقي، إدريس أحميد، بأن "القارة الأفريقية تشهد تحولات كبيرة لناحية الابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بعد... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T15:31+0000
2024-06-10T15:31+0000
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وفيما ذكّر أحميد بأن السودان كان حليفاً للاتحاد السوفيتي السابق، رأى أحميد في حديثٍ لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الخرطوم تحتاج الآن لدعم سياسي وعسكري واقتصادي، ومن هنا أهمية التعاون مع موسكو".وأشار أحميد إلى وجود تنافسٍ في القارة الافريقية، مؤكدا أن "الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري وهي لن تخرج بالمجان من أفريقيا، بل ستعلّق على شماعة الإرهاب"، وتوقع بأن "تحاول إشعال الفتن والحروب من خلال قطع المساعدات وخلق بؤر توتر جديدة ودعم المعارضات ومحاولات الانقلاب".
https://sarabic.ae/20240528/عسكريون-روس-يحررون-جنود-تشاديين-بعملية-خاصة-في-أفريقيا-الوسطى--1089289186.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أفريقيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أفريقيا

باحث سياسي: واشنطن ستحاول إشعال الفتن والحروب في أفريقيا بعد التقارب الحاصل مع روسيا

15:31 GMT 10.06.2024
© AP Photo / Hussein Mallaعناصر من قوات الدعم السريع في السودان
عناصر من قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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شدّد الباحث في الشأن السياسي المغاربي والأفريقي، إدريس أحميد، بأن "القارة الأفريقية تشهد تحولات كبيرة لناحية الابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بعد فشل التعاون معهما، والتوجه نحو روسيا والصين".
وفيما ذكّر أحميد بأن السودان كان حليفاً للاتحاد السوفيتي السابق، رأى أحميد في حديثٍ لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الخرطوم تحتاج الآن لدعم سياسي وعسكري واقتصادي، ومن هنا أهمية التعاون مع موسكو".
ولفت إلى توجهٍ مماثل لدى النيجر خصوصاً بعد الانقلاب الأخير وإخراج القوات الفرنسية والأمريكية من هناك.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
عسكريون روس يحررون جنودا تشاديين بعملية خاصة في أفريقيا الوسطى
28 مايو, 17:00 GMT
وأشار أحميد إلى وجود تنافسٍ في القارة الافريقية، مؤكدا أن "الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري وهي لن تخرج بالمجان من أفريقيا، بل ستعلّق على شماعة الإرهاب"، وتوقع بأن "تحاول إشعال الفتن والحروب من خلال قطع المساعدات وخلق بؤر توتر جديدة ودعم المعارضات ومحاولات الانقلاب".
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