بعد جدل كبير.. المصادقة على قانون "العقوبات البديلة" في المغرب

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كواليس السينما
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10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
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10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
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27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
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16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
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عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
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150 د
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183 د
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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https://sarabic.ae/20240610/بعد-جدل-كبير-المصادقة-على-قانون-العقوبات-البديلة-في-المغرب--1089692064.html
بعد جدل كبير.. المصادقة على قانون "العقوبات البديلة" في المغرب
بعد جدل كبير.. المصادقة على قانون "العقوبات البديلة" في المغرب
سبوتنيك عربي
صادق مجلس المستشارين في المغرب على مشروع قانون "العقوبات البديلة"، الذي أثار جدلا كبيرا في الساحة السياسية وفي الشارع المغربي. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T07:50+0000
2024-06-10T07:50+0000
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ويتضمن قانون "العقوبات البديلة" جملة من المقتضيات للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ في كافة السجون المغربية، التي باتت معضلة تعاني منها.وفي هذا الإطار، يرى رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، في تصريحات لصحيفة "هسبريس" المغربية، أن القانون سيسهم في "الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية"، مبينا أن هناك أكثر من 23% من الساكنة السجنية "عقوبتهم قصيرة، تتراوح ما بين شهرين وعامين فقط".وتابع متسائلا: "لماذا تبقى هذه الفئة داخل المؤسسة السجنية؟ ولماذا لا تستفيد من بعض بدائل العقوبات؟".ويستهدف قانون "العقوبات البديلة" الجديد توسيع دائرة الاستفادة منها، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.كما يستثنى القانون جرائم وحالات محددة، هي "أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة".ويشمل القانون عقوبة "الغرامية اليومية"، والعقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحوليات والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية مثل عدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتدريب، وغيرها.
https://sarabic.ae/20240208/جدل-في-المغرب-حول-تطبيق-العقوبات-البديلة-على-السجناء-سجن-للفقير-وحرية-للغني-1085864242.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

بعد جدل كبير.. المصادقة على قانون "العقوبات البديلة" في المغرب

07:50 GMT 10.06.2024
© AP Photo / Muhammed Muheisenسجن
سجن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
سجن
© AP Photo / Muhammed Muheisen
تابعنا عبر
صادق مجلس المستشارين في المغرب على مشروع قانون "العقوبات البديلة"، الذي أثار جدلا كبيرا في الساحة السياسية وفي الشارع المغربي.
ويتضمن قانون "العقوبات البديلة" جملة من المقتضيات للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ في كافة السجون المغربية، التي باتت معضلة تعاني منها.
وفي هذا الإطار، يرى رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، في تصريحات لصحيفة "هسبريس" المغربية، أن القانون سيسهم في "الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية"، مبينا أن هناك أكثر من 23% من الساكنة السجنية "عقوبتهم قصيرة، تتراوح ما بين شهرين وعامين فقط".
وتابع متسائلا: "لماذا تبقى هذه الفئة داخل المؤسسة السجنية؟ ولماذا لا تستفيد من بعض بدائل العقوبات؟".
سجناء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
مجتمع
جدل في المغرب حول تطبيق "العقوبات البديلة" على السجناء... سجن للفقير وحرية للغني
8 فبراير, 09:25 GMT
ويستهدف قانون "العقوبات البديلة" الجديد توسيع دائرة الاستفادة منها، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة.
كما يستثنى القانون جرائم وحالات محددة، هي "أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة".
ويشمل القانون عقوبة "الغرامية اليومية"، والعقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحوليات والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية مثل عدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتدريب، وغيرها.
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