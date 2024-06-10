https://sarabic.ae/20240610/مراسل-سبوتنيك-في-حمص-الأصوات-المسموعة-بريف-المدينة-الجنوبي-ناجمة-عن-عدوان-إسرائيلي-على-لبنان-1089727619.html
مراسل "سبوتنيك": الأصوات المسموعة بريف حمص ناجمة عن عدوان إسرائيلي على لبنان
مراسل "سبوتنيك": الأصوات المسموعة بريف حمص ناجمة عن عدوان إسرائيلي على لبنان
سبوتنيك عربي
نفى مراسل سبوتينك في محافظة حمص وسط سوريا، ليل الاثنين/الثلاثاء، وقوع أي عدوان استهدف المدينة أو ريفها. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T21:50+0000
2024-06-10T21:50+0000
2024-06-10T22:44+0000
أخبار سوريا اليوم
عدوان إسرائيلي
حمص
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082771364_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_64738a7b6094c143cccad58a6220a7cf.jpg
ودوت أصوات انفجارات في أجواء ريف حمص الجنوبي الغربي، سمعها سكان القرى والبلدات في منطقة (القصير) الحدودية مع لبنان.وأكد مراسل "سبوتنيك" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في (القصير) بريف حمص الجنوبي، ناجمة عن عدوان إسرائيلي على منطقة (حوش السيد علي) في منطقة البقاع الشمالي المتاخمة للأراضي السورية.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه منطقة (الهرمل- الحوش) بالبقاع الشمالي، بالقرب من الحدود السورية، دون معرفة النتائج.كان آخر عدوان إسرائيلي على سوريا، يوم الاثنين 3 يونيو/حزيران الجاري، في حيث استهدفت الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مواقع بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفقا لمصدر عسكري سوري".
https://sarabic.ae/20240602/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-حلب-1089446910.html
حمص
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/03/1082771364_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_e0b06934f3d7074894b0c8de46e90936.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, حمص, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, حمص, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
مراسل "سبوتنيك": الأصوات المسموعة بريف حمص ناجمة عن عدوان إسرائيلي على لبنان
21:50 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 22:44 GMT 10.06.2024)
حصري
نفى مراسل سبوتينك في محافظة حمص وسط سوريا، ليل الاثنين/الثلاثاء، وقوع أي عدوان استهدف المدينة أو ريفها.
ودوت أصوات انفجارات في أجواء ريف حمص الجنوبي الغربي
، سمعها سكان القرى والبلدات في منطقة (القصير) الحدودية مع لبنان.
وأكد مراسل "سبوتنيك" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في (القصير) بريف حمص الجنوبي، ناجمة عن عدوان إسرائيلي على منطقة (حوش السيد علي) في منطقة البقاع الشمالي المتاخمة للأراضي السورية.
وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه منطقة (الهرمل- الحوش) بالبقاع الشمالي، بالقرب من الحدود السورية، دون معرفة النتائج.
كان آخر عدوان إسرائيلي على سوريا، يوم الاثنين 3 يونيو/حزيران الجاري، في حيث استهدفت الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مواقع بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفقا لمصدر عسكري سوري".