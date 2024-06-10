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11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
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عالم سبوتنيك
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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https://sarabic.ae/20240610/مراسل-سبوتنيك-في-حمص-الأصوات-المسموعة-بريف-المدينة-الجنوبي-ناجمة-عن-عدوان-إسرائيلي-على-لبنان-1089727619.html
مراسل "سبوتنيك": الأصوات المسموعة بريف حمص ناجمة عن عدوان إسرائيلي على لبنان
مراسل "سبوتنيك": الأصوات المسموعة بريف حمص ناجمة عن عدوان إسرائيلي على لبنان
سبوتنيك عربي
نفى مراسل سبوتينك في محافظة حمص وسط سوريا، ليل الاثنين/الثلاثاء، وقوع أي عدوان استهدف المدينة أو ريفها. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
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ودوت أصوات انفجارات في أجواء ريف حمص الجنوبي الغربي، سمعها سكان القرى والبلدات في منطقة (القصير) الحدودية مع لبنان.وأكد مراسل "سبوتنيك" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في (القصير) بريف حمص الجنوبي، ناجمة عن عدوان إسرائيلي على منطقة (حوش السيد علي) في منطقة البقاع الشمالي المتاخمة للأراضي السورية.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه منطقة (الهرمل- الحوش) بالبقاع الشمالي، بالقرب من الحدود السورية، دون معرفة النتائج.كان آخر عدوان إسرائيلي على سوريا، يوم الاثنين 3 يونيو/حزيران الجاري، في حيث استهدفت الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مواقع بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفقا لمصدر عسكري سوري".
https://sarabic.ae/20240602/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-في-محيط-حلب-1089446910.html
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أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, حمص, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, حمص, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

مراسل "سبوتنيك": الأصوات المسموعة بريف حمص ناجمة عن عدوان إسرائيلي على لبنان

21:50 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 22:44 GMT 10.06.2024)
© AFP 2023 / Fadel Sennaصورة أرشيفية لقصف الطيران الحربي الإسرائيلي
صورة أرشيفية لقصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© AFP 2023 / Fadel Senna
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حصري
نفى مراسل سبوتينك في محافظة حمص وسط سوريا، ليل الاثنين/الثلاثاء، وقوع أي عدوان استهدف المدينة أو ريفها.
ودوت أصوات انفجارات في أجواء ريف حمص الجنوبي الغربي، سمعها سكان القرى والبلدات في منطقة (القصير) الحدودية مع لبنان.
وأكد مراسل "سبوتنيك" أن أصوات الانفجارات التي سمعت في (القصير) بريف حمص الجنوبي، ناجمة عن عدوان إسرائيلي على منطقة (حوش السيد علي) في منطقة البقاع الشمالي المتاخمة للأراضي السورية.
وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه منطقة (الهرمل- الحوش) بالبقاع الشمالي، بالقرب من الحدود السورية، دون معرفة النتائج.
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط حلب
2 يونيو, 21:50 GMT
كان آخر عدوان إسرائيلي على سوريا، يوم الاثنين 3 يونيو/حزيران الجاري، في حيث استهدفت الطيران الحربي الإسرائيلي عدة مواقع بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة عشرة مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفقا لمصدر عسكري سوري".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... القسام تعلن مقتل وجرح أفراد قوة إسرائيلية في تفجير منزل برفح20:24 GMT
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