https://sarabic.ae/20240610/مسؤول-باليونسيف-لـ-سبوتنيك-المنظمة-تقدم-الدعم-النفسي-لأطفال-الحروب-الهاربين-لمصر-1089727940.html

مسؤول باليونسيف لـ "سبوتنيك": المنظمة تقدم الدعم النفسي لأطفال الحروب الهاربين لمصر

مسؤول باليونسيف لـ "سبوتنيك": المنظمة تقدم الدعم النفسي لأطفال الحروب الهاربين لمصر

سبوتنيك عربي

أكد مدير برنامج الإعلام التنموي بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، صلاح الحنفي، أنه يتم توفير الجهود كافة لدعم الأطفال النازحين والهاربين من ويلات الحرب... 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T22:42+0000

2024-06-10T22:42+0000

2024-06-10T22:42+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الحنفي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأمم المتحدة بمقرها في القاهرة، اليوم الاثنين، إن "المنظمة توفر كل الجهود اللازمة لدعم الأطفال النازحين مع أسرهم أو بمفردهم من ويلات الصراع، والحروب في البلدان التي تستضيف مصر لاجئيها".وتابع "بعد النزوح واللجوء يتم العمل على محاولة محو ما شاهده هؤلاء الأطفال من مشاهد قتل، وعنف، ودمار، وأجساد ممزقة، ومجازر، حتى لا تتسبب في تشويه الشخصية، وقتل الطفولة، وإنتاج نسخة سيئة من رجال ونساء ليس لديهم قوة لمواجهة المستقبل".ونوه بأن "البرامج الموضوعة والمخططة من قبل اليونسيف، تستهدف بالأساس الأم عبر تقديم دعم نفسي وطبي لها.. والبرامج التي تستهدف الأطفال تتطلب مساعدة بنسبة 90% من الأمهات لنشأة سوية وسليمة، وبالتالي لا يمكن لأمهاتهم المساعدة وهن أنفسهن يحتجن إلى دعم واحتواء وعلاج".ونفت عكاشة أن وجود 9 مليون أجنبي سواء كانوا مهاجرين أو لاجئين في مصر يشكلون عبئًا على الدولة ومواردها، مؤكدة أن عدد من يحتاجون لمساعدة هم مليون و300 ألف شخص فقط وفق إحصاءات عام 2022 الصادرة عن المنظمة، والتي يجري العمل على تحديثها مؤخرًا.وأكدت أن المفوضية وقعت مذكرات تفاهم مع وزارتي الصحة والتعليم لاستيعاب المهاجرين وتقديم الرعاية الصحية لهم.كما لفتت إلى أن المفوضية تسعى عبر المفاوضات الثنائية والمواثيق العالمية والدولية لجلب مزيد من الدعم لمصر، لتمكينها من استيعاب الأعداد التي تنزح إليها.وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، إلا أن الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو قد خرجت للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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منظمة الأمم المتحدة, اليونيسف, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم