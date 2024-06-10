https://sarabic.ae/20240610/موسكو-تلغي-اعتماد-صحفية-نمساوية-كخطوة-مماثلة-للرد-1089725170.html
موسكو تلغي اعتماد صحفية نمساوية كخطوة مماثلة للرد
موسكو تلغي اعتماد صحفية نمساوية كخطوة مماثلة للرد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا ألغت اعتماد، ماريا كنيبس فيتنغ، الصحفية في مكتب موسكو للإذاعة والتلفزيون النمساوي "أو أر إف"، كخطوة للرد... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T18:31+0000
2024-06-10T18:31+0000
2024-06-10T18:31+0000
روسيا
النمسا
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، الذي تم نشره على موقعها الإلكتروني، أنه "تم اتخاذ إجراءات رد مماثلة تجاه الصحفية في مكتب موسكو للإذاعة والتلفزيون النمساوي "أو أر إف"، ماريا كنيبس فيتنغ".وأضافت الوزارة أنه "تم تبليغها في 10يونيو (الجاري) بتسليم رخصة اعتمادها ومغادرة أراضي روسيا في أقرب وقت".وأشارت الوزارة إلى أنه "إذا استمرت فيينا الرسمية (السلطات) في ممارسة التمييز ضد الصحفيين الروس، فسوف يتبع ذلك رد فعل مناسب على الفور ضد الصحفيين النمساويين".وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، إن الصحفيين الروس في كل مكان في الغرب يتعرضون للعرقلة، فهم يتعرضون للترهيب، ويتم إغلاق حساباتهم المصرفية ومصادرة وسائل النقل الخاصة بهم.
https://sarabic.ae/20240610/الخارجية-الروسية-انتخابات-البرلمان-الأوروبي-أجريت-في-ظل-قيود-مشددة-1089723582.html
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روسيا, النمسا
موسكو تلغي اعتماد صحفية نمساوية كخطوة مماثلة للرد
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن روسيا ألغت اعتماد، ماريا كنيبس فيتنغ، الصحفية في مكتب موسكو للإذاعة والتلفزيون النمساوي "أو أر إف"، كخطوة للرد على تصرفات النمسا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، الذي تم نشره على موقعها الإلكتروني، أنه "تم اتخاذ إجراءات رد مماثلة تجاه الصحفية في مكتب موسكو للإذاعة والتلفزيون النمساوي "أو أر إف"، ماريا كنيبس فيتنغ".
وأضافت الوزارة أنه "تم تبليغها في 10يونيو (الجاري) بتسليم رخصة اعتمادها ومغادرة أراضي روسيا في أقرب وقت".
وأشارت الوزارة إلى أنه "إذا استمرت فيينا الرسمية (السلطات) في ممارسة التمييز ضد الصحفيين الروس، فسوف يتبع ذلك رد فعل مناسب على الفور ضد الصحفيين النمساويين".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
، إن الصحفيين الروس في كل مكان في الغرب يتعرضون للعرقلة، فهم يتعرضون للترهيب، ويتم إغلاق حساباتهم المصرفية ومصادرة وسائل النقل الخاصة بهم.