https://sarabic.ae/20240610/الخارجية-الروسية-انتخابات-البرلمان-الأوروبي-أجريت-في-ظل-قيود-مشددة-1089723582.html
الخارجية الروسية: انتخابات البرلمان الأوروبي أجريت في ظل قيود مشددة
الخارجية الروسية: انتخابات البرلمان الأوروبي أجريت في ظل قيود مشددة
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن انتخابات البرلمان الأوروبي أجريت في ظل قيود صارمة. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T17:31+0000
2024-06-10T17:31+0000
2024-06-10T17:31+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: "نحن مضطرون للاعتراف بأن الانتخابات الأوروبية أجريت في ظل قيود شديدة وغياب المنافسة الشريفة وتطهير المجال المعلوماتي من مصادر المعلومات البديلة وحملة جامحة مناهضة لروسيا".وأضافت زاخاروفا أنه "نتيجة لانتخابات البرلمان الأوروبي، تم الحفاظ بشكل عام على الأساس الأيديولوجي لمزيد من الدعم للمسار السياسي الحالي القائم على كراهية روسيا والمدمر للاتحاد الأوروبي".وانتهت انتخابات البرلمان الأوروبي، التي أجريت في الفترة من 6 إلى 9 يونيو/ حزيران الجاري، في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بهزيمة الأحزاب الحاكمة وانتصار القوى اليمينية، في بعض الدول على وجه الخصوص، في فرنسا وبلجيكا قد تتغير الحكومة بشكل كبير.ووجّه رئيس البلاد، على خلفية النتائج الأولية المنخفضة لحزبه، رسالة مصورة للفرنسيين أعلن فيها قرار حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة تجرى الجولة الأولى منها، في 30 يونيو الجاري.
https://sarabic.ae/20240610/رئيسة-مجلس-االفيدرالية-الروسي-هزيمة-ماكرون-وشولتز-تظهر-فشل-السياسيين-1089691927.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية: انتخابات البرلمان الأوروبي أجريت في ظل قيود مشددة
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن انتخابات البرلمان الأوروبي أجريت في ظل قيود صارمة.
وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: "نحن مضطرون للاعتراف بأن الانتخابات الأوروبية أجريت في ظل قيود شديدة وغياب المنافسة الشريفة وتطهير المجال المعلوماتي من مصادر المعلومات البديلة وحملة جامحة مناهضة لروسيا".
وأضافت زاخاروفا أنه "نتيجة لانتخابات البرلمان الأوروبي، تم الحفاظ بشكل عام على الأساس الأيديولوجي لمزيد من الدعم للمسار السياسي الحالي القائم على كراهية روسيا والمدمر للاتحاد الأوروبي".
وانتهت انتخابات البرلمان الأوروبي، التي أجريت في الفترة من 6 إلى 9 يونيو/ حزيران الجاري، في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بهزيمة الأحزاب الحاكمة وانتصار القوى اليمينية، في بعض الدول على وجه الخصوص، في فرنسا وبلجيكا قد تتغير الحكومة بشكل كبير.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "BFMTV"، أن حزب التجمع الوطني اليميني فاز مبدئيا في انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، حيث حصل على 32 في المئة من الأصوات، فيما حصل حزب "النهضة" بزعامة إيمانويل ماكرون، على المركز الثاني بنسبة 15.4%.
ووجّه رئيس البلاد، على خلفية النتائج الأولية المنخفضة لحزبه، رسالة مصورة للفرنسيين
أعلن فيها قرار حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة تجرى الجولة الأولى منها، في 30 يونيو الجاري.