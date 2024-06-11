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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20240611/إدانة-نجل-بايدن-في-قضية-الكذب-بشأن-شراء-سلاح-فكيف-علق-والده-1089762801.html
بعد إدانته.. المحقق الخاص في قضية نجل بايدن: لا أحد فوق القانون
بعد إدانته.. المحقق الخاص في قضية نجل بايدن: لا أحد فوق القانون
سبوتنيك عربي
أُدين هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من جانب هيئة المحلفين في ولاية ديلاوير، الذين وجدوه مذنبا في 3 تهم جنائية، وقد يواجه بسببها... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T18:18+0000
2024-06-11T18:18+0000
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ووجهت المحكمة الفيدرالية في ويلمنغتون، إلى هانتر بايدن، 3 تهم جنائية، مرتبطة بحيازة سلاح أثناء تعاطي المخدرات.ووجدت هيئة المحلفين أن هانتر بايدن، مذنب بالإدلاء ببيان كاذب عند شراء سلاح ناري، والإدلاء ببيان كاذب فيما يتعلق بالمعلومات المطلوب الاحتفاظ بها في السجلات، وأخيرا حيازة سلاح ناري من قبل مستخدم غير قانوني أو مدمن لمادة خاضعة للرقابة.وتعليقا على الإدانة، أكد المحقق الخاص في القضية، ديفيد فايس، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "هانتر بايدن، كذب بشأن التهم الموجهة إليه، ولا أحد في هذا البلد فوق القانون".أما آبي لويل، محامي هانتر بايدن، فقال إنه يشعر بخيبة أمل إزاء حكم الإدانة في القضية المتعلقة بالسلاح، وأنه سيتابع جميع التحديات القانونية المتاحة. وأضاف: "نحن بطبيعة الحال نشعر بخيبة أمل بسبب الحكم الصادر اليوم، ونحن نحترم عملية هيئة المحلفين، وكما فعلنا طوال هذه القضية، سنواصل بقوة متابعة جميع التحديات القانونية المتاحة لهانتر".وأردف، قائلا: "كما قلت الأسبوع الماضي، أنا رئيس البلاد، ولكنني أيضا أب، وأنا وزوجتي جيل نحب ابننا، ونحن فخورون جدا بالرجل الذي هو عليه اليوم".وتابع: "كما قلت أيضا الأسبوع الماضي، إنني سأقبل نتيجة هذه القضية، وسأواصل احترام العملية القضائية، بينما ينظر نجلي هانتر، في الاستئناف".وتعد هذه هي أول محاكمة جنائية تاريخية لابن رئيس أمريكي يشغل منصبه.
https://sarabic.ae/20240611/هيئة-المحلفين-تدين-نجل-بايدن-بالتهم-الموجهة-إليه-كافة-1089758497.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بعد إدانته.. المحقق الخاص في قضية نجل بايدن: لا أحد فوق القانون

18:18 GMT 11.06.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSهانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023
هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض، واشنطن، 22 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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أُدين هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، من جانب هيئة المحلفين في ولاية ديلاوير، الذين وجدوه مذنبا في 3 تهم جنائية، وقد يواجه بسببها عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما.
ووجهت المحكمة الفيدرالية في ويلمنغتون، إلى هانتر بايدن، 3 تهم جنائية، مرتبطة بحيازة سلاح أثناء تعاطي المخدرات.
ووجدت هيئة المحلفين أن هانتر بايدن، مذنب بالإدلاء ببيان كاذب عند شراء سلاح ناري، والإدلاء ببيان كاذب فيما يتعلق بالمعلومات المطلوب الاحتفاظ بها في السجلات، وأخيرا حيازة سلاح ناري من قبل مستخدم غير قانوني أو مدمن لمادة خاضعة للرقابة.
وتعليقا على الإدانة، أكد المحقق الخاص في القضية، ديفيد فايس، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "هانتر بايدن، كذب بشأن التهم الموجهة إليه، ولا أحد في هذا البلد فوق القانون".
جيل بايدن، وهنتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
هيئة المحلفين في قضية نجل بايدن تدينه بجميع التهم الموجهة إليه
15:44 GMT
أما آبي لويل، محامي هانتر بايدن، فقال إنه يشعر بخيبة أمل إزاء حكم الإدانة في القضية المتعلقة بالسلاح، وأنه سيتابع جميع التحديات القانونية المتاحة.
وأضاف: "نحن بطبيعة الحال نشعر بخيبة أمل بسبب الحكم الصادر اليوم، ونحن نحترم عملية هيئة المحلفين، وكما فعلنا طوال هذه القضية، سنواصل بقوة متابعة جميع التحديات القانونية المتاحة لهانتر".

من ناحيته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يقبل حكم الإدانة ضد نجله هانتر بايدن، بتهمة الكذب في بيان شراء سلاح ناري.

وأردف، قائلا: "كما قلت الأسبوع الماضي، أنا رئيس البلاد، ولكنني أيضا أب، وأنا وزوجتي جيل نحب ابننا، ونحن فخورون جدا بالرجل الذي هو عليه اليوم".
وتابع: "كما قلت أيضا الأسبوع الماضي، إنني سأقبل نتيجة هذه القضية، وسأواصل احترام العملية القضائية، بينما ينظر نجلي هانتر، في الاستئناف".
وتعد هذه هي أول محاكمة جنائية تاريخية لابن رئيس أمريكي يشغل منصبه.
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