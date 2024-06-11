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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
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https://sarabic.ae/20240611/هيئة-المحلفين-تدين-نجل-بايدن-بالتهم-الموجهة-إليه-كافة-1089758497.html
هيئة المحلفين تدين نجل بايدن بالتهم الموجهة إليه كافة
هيئة المحلفين تدين نجل بايدن بالتهم الموجهة إليه كافة
سبوتنيك عربي
أدانت هيئة المحلفين في ولاية ديلاوير الأمريكية، اليوم الثلاثاء، هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتهم الثلاث الموجهة إليه المتعلقة بالأسلحة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T15:44+0000
2024-06-11T15:52+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكرت وسائل إعلام غربية أن هيئة المحلفين وجدت أن هانتر بايدن مذنب في جميع التهم الفيدرالية الثلاثة الموجهة إليه بشأن الأسلحة النارية.وفي وقت سابق من اليوم، صرح ممثل للمحكمة التي يحاكم فيها نجل الرئيس الأمريكي لوكالة "سبوتنيك" أن هيئة المحلفين توصلت إلى حكم في قضيته.وقال المدعي العام في القضية المرفوعة ضد نجل الرئيس الأمريكي للمحلفين، يوم الاثنين، إنه تمكن من إثبات إدانته خلال المحاكمة وأن الأدلة كانت "شخصية ومزعجة وساحقة".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

هيئة المحلفين تدين نجل بايدن بالتهم الموجهة إليه كافة

15:44 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 15:52 GMT 11.06.2024)
© AFP 2023 / RYAN COLLERD جيل بايدن، وهنتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن
 جيل بايدن، وهنتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© AFP 2023 / RYAN COLLERD
تابعنا عبر
أدانت هيئة المحلفين في ولاية ديلاوير الأمريكية، اليوم الثلاثاء، هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتهم الثلاث الموجهة إليه المتعلقة بالأسلحة.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن هيئة المحلفين وجدت أن هانتر بايدن مذنب في جميع التهم الفيدرالية الثلاثة الموجهة إليه بشأن الأسلحة النارية.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح ممثل للمحكمة التي يحاكم فيها نجل الرئيس الأمريكي لوكالة "سبوتنيك" أن هيئة المحلفين توصلت إلى حكم في قضيته.
15:52 GMT
وقال المدعي العام في القضية المرفوعة ضد نجل الرئيس الأمريكي للمحلفين، يوم الاثنين، إنه تمكن من إثبات إدانته خلال المحاكمة وأن الأدلة كانت "شخصية ومزعجة وساحقة".
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