https://sarabic.ae/20240611/هيئة-المحلفين-تدين-نجل-بايدن-بالتهم-الموجهة-إليه-كافة-1089758497.html
هيئة المحلفين تدين نجل بايدن بالتهم الموجهة إليه كافة
هيئة المحلفين تدين نجل بايدن بالتهم الموجهة إليه كافة
سبوتنيك عربي
أدانت هيئة المحلفين في ولاية ديلاوير الأمريكية، اليوم الثلاثاء، هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتهم الثلاث الموجهة إليه المتعلقة بالأسلحة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T15:44+0000
2024-06-11T15:44+0000
2024-06-11T15:52+0000
العالم
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وذكرت وسائل إعلام غربية أن هيئة المحلفين وجدت أن هانتر بايدن مذنب في جميع التهم الفيدرالية الثلاثة الموجهة إليه بشأن الأسلحة النارية.وفي وقت سابق من اليوم، صرح ممثل للمحكمة التي يحاكم فيها نجل الرئيس الأمريكي لوكالة "سبوتنيك" أن هيئة المحلفين توصلت إلى حكم في قضيته.وقال المدعي العام في القضية المرفوعة ضد نجل الرئيس الأمريكي للمحلفين، يوم الاثنين، إنه تمكن من إثبات إدانته خلال المحاكمة وأن الأدلة كانت "شخصية ومزعجة وساحقة".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
هيئة المحلفين تدين نجل بايدن بالتهم الموجهة إليه كافة
15:44 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 15:52 GMT 11.06.2024)
أدانت هيئة المحلفين في ولاية ديلاوير الأمريكية، اليوم الثلاثاء، هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالتهم الثلاث الموجهة إليه المتعلقة بالأسلحة.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن هيئة المحلفين وجدت أن هانتر بايدن مذنب في جميع التهم الفيدرالية الثلاثة الموجهة إليه بشأن الأسلحة النارية.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح ممثل للمحكمة التي يحاكم فيها نجل الرئيس الأمريكي لوكالة "سبوتنيك" أن هيئة المحلفين توصلت إلى حكم في قضيته.
وقال المدعي العام في القضية المرفوعة ضد نجل الرئيس الأمريكي للمحلفين، يوم الاثنين، إنه تمكن من إثبات إدانته خلال المحاكمة وأن الأدلة كانت "شخصية ومزعجة وساحقة".